13 2200 Besucher kommen zum „Easter Cross 2023" in Oberndorf – Rekordzahl.

Konzerte, Messen und Märkte - am Wochenende war wieder viel geboten. Eine Auswahl der Veranstaltungen in der Region.









Wir haben die Veranstaltungs-Highlights der vergangenen Tage zusammengetragen.

Das bunte Programm im Jugendzentrum Klosterhof lockte zahlreiche Familien an. Beim Eiersuchen bekamen alle Kinder eine Belohnung.

„Volles Haus“ beim Osterkonzert der Hüfinger Stadtmusik am Sonntagabend in der Festhalle: Mit rund 400 Zuhörern war die Halle voll besetzt und die 65 Musiker unter Dirigent Markus Burger boten den Gästen ein abwechslungsreiches Programm vom Allerfeinsten.

Wieder einmal hatte die Tourist-Info des Kurorts Schönwald zur fröhlichen Ostereier-suche eingeladen.

Über Ostern wird die Neckarhalle in Oberndorf zum Treffpunkt der Fans harter Klänge. Das erste „Easter Cross“-Festival nach der Coronapause verzeichnet einen Rekordbesuch.

Dem Musikverein Harthausen ist am Ostersonntag beim Frühjahrskonzert in der Mehrzweckhalle ein fulminanter Start in die Jahreszeit gelungen.

Zum zweiten Mal ist das Osterfest im Ankunftszentrum Ukraine gefeiert – oder vielmehr: vorbereitet – worden. Denn das eigentliche Fest steigt eine Woche später.

Die Osterkirmes in Empfingen war eigentlich nur als Notnagel gedacht, denn vor drei Jahren hatte Bürgermeister Ferdinand Truffner den Festplatz als Lockdown-Hilfe angesichts der Pandemie angeboten. Daraus entwickelte sich ein Projekt, das sich zu einem österlichen Highlight mausern könnte.

Der Kleintierzüchterverein Horb spricht von einem „überwältigenden“ Erfolg seines „Kükenschlupfs“. Strahlend blauer Himmel und warme Temperaturen lockten viele Menschen am Ostermontag ins Freie.

Der Musikverein Röt-Schönegründ hat mit seinem Jahreskonzert das Publikum begeistert. Die Auswahl der Stücke sorgte dabei für ordentlich Abwechslung. Neben traditioneller böhmischer Polka und Märschen gab es auch äußerst gefühlvolle Lieder zu hören.

Mit landestypischen Kuchen, fröhlichen Ostermasken feierten ukrainische Flüchtlinge im Nagolder Atrium ein vorgezogenes Osterfest. Rund 50 Besucher gesellten sich dazu.

Eine Portion Nostalgie erwärmte die Herzen der Nachtschwärmer aus Nah und Fern im Sportheim Egenhausen. Mit der musikalisch unterschiedlichen Musik aus den 80er und 90er Jahren feierte ein großes Partyvolk in den Ostersonntag.

Der Neubulacher Ostermarkt war – flapsig gesagt – rappelvoll. Aus der Region und darüber hinaus strömten Tausende Menschen in die Innenstadt, um an den rund 160 Ständen Waren zu bewundern oder etwas zu essen.

Wenn der Osterhase im Kurpark Bad Herrenalb zu Gast ist, ist das für die Kinder aus weit und fern natürlich ein besonderes Erlebnis. So auch dieses Jahr wieder beim Bad Herrenalber Osterspaß. Und Ostereier gab es auch noch für die Kinder.

So viele kleine und große Kinder mit ihren Eltern und Großeltern wie am Ostersamstag sind im Bad Wildbader Kurpark nur selten anzutreffen. Sie waren der Einladung der Bad Wildbad-Touristik zu einer Oster-Rallye mit Schatzsuche gefolgt.

Die Glocken schweigen in der Karwoche in Oberweier – ab dem Gloria der Messe am Gründonnerstag bis zum Gloria in der Osternacht. Stille kehrt ein, weil an den Tod und das Leiden Jesu erinnert wird. Der Glockenruf wird an den beiden Tagen durch Rätschen ersetzt.