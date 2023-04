1 Bei der 80er- und 90er-Party in Egenhausen wurde natürlich auch „Macarena“ getanzt“ Foto: Sabine Stadler

Eine Portion Nostalgie erwärmte die Herzen der Nachtschwärmer aus Nah und Fern im Sportheim Egenhausen. Mit der musikalisch unterschiedlichen Musik aus den 80er und 90er Jahren feierte ein großes Partyvolk in den Ostersonntag.









. Ausgelassene Stimmung, Tanzen, Mitsingen und für ein paar Stunden in geselliger Umgebung den Alltag hinter sich lassen, stand bei der zweiten Auflage der Party beim FC Egenhausen im Vordergrund.

Schlaghosen, Leggings und Stulpen sowie Stirnbänder in schrillen Farben, aber auch Trainingsanzüge aus Ballonseide, erinnerten ebenso an die 80er Jahre wie der damals entstehende Trend der elektronischen Musik. Songs vom „King of Pop“ Michael Jackson, Superstar Madonna, aber auch von Nena und Peter Schilling, die heute noch jeder mitsingen kann, bestimmten den zweiten Partyabend beim FC Egenhausen unter dem Motto „80er und 90er Party“.

Passend zum Motto gekleidet

Gefeiert wurde bis zum Ostersonntag mit DJ Nic an den Turntables. Die Gäste ließen ihrer Ideenvielfalt freien Lauf und kleideten sich passend zum Motto. Als kleine Belohnung erwartete sie das Bewirtungsteam im Sportheim Egenhausen bei freiem Eintritt mit einem Willkommensgruß in hochprozentiger Form. Auf der Tanzfläche tummelten sich eine ganze Gruppe der Spielgemeinschaft mit Wart/Ebershardt in einheitlichen Fußballtrikots aus dieser Zeit, knallenge Schlaghosen wurden mit pinkfarbenen Shirts kombiniert und hin wieder wurde das Outfit mit einer Perücke in Szene gesetzt. Aus den Boxen erklangen Songs, wie Billy Jean, aber auch, aktueller denn je, 99 Luftballons oder Major Tom. DJ Nic heizte mit dem richtige Beat unter bunten Lichtern rund um die Discokugel kräftig ein.

Stimmung war locker und gelöst

Im nahezu leergeräumten Sportheim wurde ausgiebig zu Popklängen getanzt. Dazwischen bewegten sich ganze Gruppen gemeinsam bei einem Freestyle im Takt. Rund um die wenigen Stehtische kamen die Gäste ins Gespräch miteinander, genossen ihr Schnitzelweckle und die eigens an diesem Abend angebotenen Getränkekreationen des FCE. Die Stimmung war locker und gelöst.

Auch mit Musik aus dem nachfolgenden Jahrzehnt, der Zeit der großen Teenie-Bands und Boygroups, wie Take That oder die Backstreet Boys. Aus dieser Zeit stammt beispielsweise auch der Partytanz „Macarena“, der heute noch gerne getanzt wird, so auch bei der Party in Egenhausen. Musik von Robbie Williams floss ebenso in die Playlist ein, wie Lieder, die stimmungshebend wirkten und die Gäste zu einer Polonaise durch den Raum motivierten.

Fortsetzung steht nichts im Wege

Stillsitzen war am Samstagabend nicht angesagt, vor allem gab es dazu im Sportheim des FC Egenhausen an diesem Abend nur wenig Möglichkeiten – hauptsächlich genutzt für kleine Erholungspausen zwischen den Tänzen. Die Gäste genossen die Party in vollen Zügen und seitens des Veranstalters zeigte sich Benjamin Finis, 1. Vorsitzender, sehr zufrieden. Einer Fortsetzung der Mottopartys dürfte nichts im Wege stehen.