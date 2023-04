1 Tausende Menschen strömten in die Neubulacher Innenstadt. Foto: Stöß

Der Neubulacher Ostermarkt war – flapsig gesagt – rappelvoll. Aus der Region und darüber hinaus strömten Tausende Menschen in die Innenstadt, um an den rund 160 Ständen Waren zu bewundern oder etwas zu essen.









Rund 160 Händler und Aussteller boten beim Neubulacher Ostermarkt Produkte, interessante Dienstleistungen sowie deftige oder süße Leckereien an. Für den Ostermontag war zudem herrlichstes Ausgehwetter angesagt. So erlebte das „Städtle“, wie die Einheimischen ihr Stadtzentrum gerne auch nennen, einen regelrechten Belagerungszustand Tausender Menschen aus nah und fern.

Gemütliches Schlendern?

Schon die Anfahrt in die Bergwerkstadt ließ es erahnen: Man hatte die eigene Wohnung als Individuum verlassen, um in der großen, zeitweise stehenden Menschenmasse zu enden. Die geparkten Autos wurden bis weit außerhalb der Stadtgrenzen geparkt. Eine Vielzahl von Autokennzeichen „PF“, „FDS“ oder „BB“ zeigte: Die städtische Touristikabteilung hatte mit ihrem Werbespruch „Kaum ein anderes Ereignis lockt so viele Gäste aus nah und fern nach Neubulach wie am Ostermontag der traditionelle Ostermarkt“ ganze Arbeit geleistet.

Schönheiten bei den Ausstellern

Wer den gesamten Parcours bewältigen wollte, musste als Fußgänger manchen Stillstand erdulden. Ansonsten wurde man im Pulk weitergeschoben. Schlendern und gemütliches Besichtigen der Stände waren zeitweise nur mit Beharrlichkeit und Stehvermögen möglich. Gelang dies dann doch, wurde man mit Schönheiten der Kunsthandwerksaussteller belohnt. Holz- und Bastelarbeiten verwöhnten das kunstaffine Besucherauge- und -herz. Was ein Krämermarkt zu bieten hat, konnten Besucher in Neubulach ebenfalls finden.

Käse in Würfelform

Etwas entspannter ging es um das Rathaus zu. Müllermeister Eckard Mönch von der Kapfenhardter Mühle genoss sichtlich seinen Standort, um dort seine Waren feil zu bieten. Beim Käsbär gab es rezenten wie dezenten Bergkäse in Würfelform für „umsonst“ zum Probieren. An den, den Markt dominierenden Ess- und Trink-Ständen ging es reichlich international zu. Vorbei die Zeiten, als die Bratwurst mit Pommes als Besonderheit mit Alleinstellungsmerkmal galt. Es gab Döner, das Schweizer Raclette, portugiesische Spezialitäten, Elsässer Flammkuchen oder Ausgefallenes wie eine Pizza-Waffel oder die frittierte Spiralkartoffel. Wer sich nicht zu schade war, in einer der vielen Warteschlangen die Zeit beim Smalltalk zu vertreiben, wurde am Ende mit einer „Roten“, einem Burger oder der „Neubulacher Halb Meterwurst“ reichlich belohnt.

Lieber ein Umweg

Glücklich durften sich diejenigen schätzen, die im Stadtzentrum einen Sitzplatz ergatterten und so die Leckerei genießen durften. Leseratten jeglichen Alters schmökerten in dem großen Angebot eines Bücher-Flohmarktes, der sich um das Rathaus herumschlängelte.

Auch für die kleinen Gäste des Ostermarktes wurde mit Mini-Karussell und Hüpfburg Unterhaltung geboten.

Am Ende suchte manch einer den Weg zurück zum eigenen Fahrzeug nicht mehr zurück durch die Masse, sondern nahm lieber einen kleinen Umweg in Kauf. So wie jene Dame, die sich nach einer gemütlichen Gaststätte, außerhalb jeglichen Trubels, erkundigte.