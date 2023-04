9 Viele Fahrgeschäfte locken bei der Osterkirmes in Empfingen. Aber auch darüber hinaus gibt es viel Programm. Foto: Jürgen Baiker

Bis Ostermontag läuft die Osterkirmes in Empfingen. Zum Auftakt war viel los.









Die Kirmes von Schausteller Andreas Rappenecker aus Betra war eigentlich nur als Notnagel gedacht, denn vor drei Jahren hatte Bürgermeister Ferdinand Truffner den Festplatz als Lockdown-Hilfe angesichts der Pandemie angeboten. Daraus entwickelte sich ein Projekt, das sich auch in den folgenden Jahren zu einem österlichen Highlight mausern könnte.

Am Gründonnerstag ab 16 Uhr folgte der Startschuss zur Osterkirmes. Dazwischen gibt es mehrere Highlights, so am Samstag ab 21.30 Uhr ein Höhenfeuerwerk, morgens um 10.30 eine Schausteller-Taufe, und am Sonntag auf dem Parkplatz neben dem Festplatz einen riesigen Ostermarkt mit geplanten 40 Ständen.

US-Cars gibt es am Ostermontag zu bewundern

Am Ostermontag werden jede Menge an US-Cars in Empfingen auf und rund um den Festplatz eintreffen. Und natürlich locken viele Fahrgeschäfte und mehr.