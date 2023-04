„Kükenschlupf“ in Horb

8 Die Buren-Ziegen von Steven Veith aus Reicheneck (bei Reutlingen) ließen sich gerne mit frischem Gras füttern Foto: Peter Morlok

Strahlend blauer Himmel und warme Temperaturen lockten viele Menschen am Ostermontag ins Freie. „Das sind ja ideale Bedingungen, um beim Kükenschlupf des Kleintierzüchtervereins Horb dabei zu sein“, dachte sich auch so manches Kind, nahm die Geschwister, die Eltern und Opa und Oma an der Hand und marschierte mit ihnen vom Hallenbad aus Richtung Festwiese über die Brücke, die dort über den Neckar führt.

Auch die Ankündigung, dass der Osterhase persönlich vorbeischauen wollte, steigerte die kindliche Neugierde und so konnte man den Eindruck gewinnen, dass ab 11 Uhr in der Frühe eine Art Völkerwanderung in Richtung Hasenheim auf dem Weg sei.

Besucherstrom reißt nicht ab

700 bis 800 Besucher schätzte die Vereinsvorsitzende Silke Wüstholz, die mit gelber Kappe auf dem Kopf zwar nicht zu übersehen, doch selten anzutreffen war, bereits gegen 13 Uhr, und der Besucherstrom riss nicht ab.

Hightech-Traktoren und betagte Bulldogs

Kein Wunder, denn das Rahmenprogramm um den Kükenschlupf konnte sich ebenfalls sehen lassen.

Der Steinachtalhof der Altheimer Landwirte Familie Fassnacht war mit ein paar Kälbern, einem modernen Traktor, der locker 200 000 Euro gekostet hat und bei dem die Hinterräder im Durchmesser größer waren als zwei Meter, vor Ort. Da sah die Bulldog-Sammlung der Bildechinger Familie Nester, die mit fünf Oldtimern und dem Bildechinger Löschzug, der mit 60 Liter durstlöschendem Bier bestückt war, wirklich wie Spielzeuge aus.

Buren-Ziegen liebten leckeres Grün

Die Fassnachts waren zudem auf der Bewirtungsmeile, die vielleicht 100 Meter lang war und auf der es neben Roten und Currywurst auch noch selbst gebackene Kuchen und Getränke gab, mit einem Käsestand vertreten.

Natürlich dürfen bei so einem Fest die Tiere nicht fehlen. Die Kälber aus Altheim waren in bester Gesellschaft von zwei Schafen und eine paar Buren-Ziegen aus dem Stall von Steven Veith aus Reicheneck. Hasen in einem Streichel-Gehege sah man ebenso wie rund 25 frischgeschlüpfte Küken, die gerade einmal zwei Tage alt waren und die ständig von einer Traube von Menschen umlagert war.

Kinder durften Küken in die Hände nehmen

Viele Kinder hatten Angst, die winzigen Küken zu streicheln oder möglicherweise auch davor, die kleinen Tierchen zu fest zu drücken. Die Hasen waren dagegen robuster und die Ziegen freuten sich regelrecht, wenn ihnen die Kinder frisches Gras vorbeibrachten.

In all dem Trubel hoppelte „Osterhasen-Björn“ (Björn Gutekunst in Kostüm) fast schon schüchtern mit seinem Osterkörbchen, in dem er Äpfel und bunt gefärbte Eier bereithielt, herum.

Zwölf Helfer waren nötigt, damit der ausrichtende Kleintierzüchter-Verein die ganzen Aufgaben, die es für so ein Event zu erledigen gilt, stemmen konnte und Silke Wüstholz dankte auch all den Kuchenspendern für ihre Mühe.

Sie selbst bezeichnete in ihrer Zwischenbilanz den Erfolg dieser Veranstaltung als überwältigend und zeigte sich froh darüber, dass es in diesem Jahr nochmals an alter Wirkungsstätte geklappt hat, denn ab nächster Woche sollen die Baumaßnahmen für die Hochbrücke auch auf dem Vereinsgelände weitergehen.