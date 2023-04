Besonders die Albstädter sollten am 1. Mai ihre Augen und Ohren offen halten, scheint es. In der Vergangenheit wartete in den Ortsteilen so manche Überraschung – vor allem im Verkehr.

So wurden Autofahrer am Morgen des 1. Mai 2019 schon am Ortsschild in Pfeffingen darauf hingewiesen, dass sie sich nun in „Kalbstadt“ befinden. Nicht unweit wartete dann die nächste Überraschung: Ein „privater Investor“ hatte eine Schranke samt Kassenhaus aufgebaut, um so richtig abzukassieren. Für eine einmalige Berg- und Talfahrt wären fünf Euro fällig geworden, als Sonderangebot gab es zehn Fahrten für schlappe 50 Euro. Doch die Autofahrer hatten Glück: der „private Investor“ war vor Ort nicht aufzufinden und die Zahlung damit hinfällig.

Mit Schranke und Kassenhaus wollte ein „privater Investor“ am 1. Mai 2019 das große Geld machen. Foto: Nölke

In Burgfelden wurde derweil der „Burxit“ angekündigt. Als erste „Amtshandlung“ nach der Unabhängigkeitserklärung des Albstädter Stadtteils haben die Spaßvögel den ganzen Ort zur Tempo-70-Zone erklärt.

Tempo 70 innerorts? Das gibt’s nur am 1. Mai. Foto: Nölke

Auch in der Mainacht im vergangenen Jahr blühten die Burgfeldener buchstäblich auf: Die Gartenschau Balingen 2023 wurde abgesagt, ersetzt durch die „Schaugärten Burgfelden“, die als „früher – höher – und bunter“ betitelt wurden. Alle Bewohner des Stadtteils wurden per Flugblatt dazu eingeladen, die 14 Stationen des Terrassengartens zu bestaunen. Im „Kräutergarten“ wartete dann Hochprozentiges auf die Besucher.

„Früher, höher und bunter“ als die Gartenschau in Balingen: die Schaugärten Burgfelden 2022. Foto: Schweizer

Im „Kräutergarten“ blüht Hochprozentiges. Foto: Schweizer

Ein Hauch von Hollywood

Aber auch andernorts wird am 1. Mai Jahr für Jahr Kreativität unter Beweis gestellt. Einwohner des Sulzer Stadtteils Dürrenmettstetten (Kreis Rottweil) haben die Mainacht 2019 genutzt, um sich einen Hauch von Hollywood in den Ort zu holen.

À la Hollywood: Der Schriftzug „Mettstett“ grüßt Autofahrer und Spaziergänger. Foto: Huß

Von Hollywood nach China: Der Blumberger Stadtteil Riedböhringen (Schwarzwald-Baar-Kreis) war am Morgen des 1. Mai 2020 nicht mehr wiederzuerkennen – zumindest beim Blick auf das Ortsschild. In Anlehnung an den damaligen Status als Corona-Hotspot wurde der Ort zu „Wuhan“ und damit zum Mittelpunkt des „Schwarzwald-Corona-Kreises“.

Wuhan – am 1. Mai 2020 Mittelpunkt des „Schwarzwald-Corona-Kreises“. Foto: Conny Hahn

Nicht jeder bleibt „dahoam“

Stichwort Corona: Das Virus war vor allem bei den Maischerzen im Jahr 2020 das bestimmende Thema. Der Aussichtsturm in Dürrenmettstetten – seinerzeit für die Öffentlichkeit gesperrt – wurde in der Mainacht mit Augen und Maske versehen – ironischerweise mit dem Appell „Bleib dahoam“.

„Bleib dahoam“ lautete das Motto im Frühjahr 2020 – einige Spaßvögel haben sich am 1. Mai allerdings eine Ausnahme erlaubt. Foto: Huß

Weil das städtische Maibaumstellen vielerorts wegen der Corona-Beschränkungen ins Wasser fiel, war Kreativität gefragt. Und so wurden 2020 über Nacht einige „alternative“ Maibäume platziert, wie hier in Eutingen-Göttelfingen (Kreis Freudenstadt). Der verkehrt herum aufgestellte Baum mit der Aufschrift „Die Welt steht Kopf“ fasst die damalige Situation zusammen.

2020 stand die Welt Kopf – so wie dieser Maibaum in Eutingen-Göttelfingen. Foto: Feinler

Ein Blitzer für Wasserpfeifen

Ähnlich wie das Maibaumstellen ist es fast schon eine Tradition geworden, in der Mainacht Blitzer aufzustellen – jedenfalls finden sich jedes Jahr zahlreiche Attrappen, die Autofahrer am nächsten Morgen panisch auf die Bremse treten lassen. Eine besonders ungewöhnliche Variante dieses Streiches wurde 2019 im Schramberger Stadtteil Waldmössingen (Kreis Rottweil) entdeckt – der sogenannte „Shisha-Blitzer“ sollte dafür sorgen, dass auf dem Spielplatz weniger Wasserpfeifen geraucht werden.

Der „Shisha-Blitzer“ in Waldmössingen sorgte 2019 für Recht und Ordnung auf einem Spielplatz. Foto: Privat

Manchmal steckt hinter den nächtlichen Aktionen mehr als nur ein Scherz: So beispielsweise im Wildberger Stadtteil Sulz am Eck (Kreis Calw), als der Maistreich mit einer politischen Botschaft verbunden wurde. Als Protest gegen die Verkehrsbelastung wurden 2018 neun originalgetreu nachgebaute „Blitzer“ an den Durchgangsstraßen aufgebaut.

Täuschend echt: 2018 wurden in Sulz am Eck neun originalgetreue Blitzer-Attrappen aufgebaut. Foto: Roller

In Kniebis lebt man „hinterm Mond“

Weniger der Verkehr, mehr die schlechte Internet- und Mobilfunkverbindung waren für Einwohner im Freudenstädter Stadtteil Kniebis der Anlass, ein neues Ortsschild zu installieren. Dort hatte man 2019 offensichtlich das Gefühl, „hinterm Mond“ zu leben.

Im Freudenstädter Stadtteil Kniebis – oder auch „hinterm“ Mond, wie manche Einwohner befanden. Foto: Decker

Wie schnell der Breitbandausbau voranschreiten kann, zeigten die Dürrenmettstetter am 1. Mai 2021. Über Nacht haben Einwohner den „Superschnellen-Internet-Mast“ in der Dorfmitte aufgestellt, der den gesamten Ort mit Mobilfunk der fünften Generation versorgen soll.

Breitbandausbau über Nacht: In Dürrenmettstetten zeigt man, wie’s geht. Foto: Huß

Polizei mahnt zur Vernunft

Manchmal geht der Spaß allerdings auch zu weit – nämlich dann, wenn der Scherz zur Straftat wird. Die Polizei weist deshalb darauf hin, dass auch der 1. Mai kein „Ausnahmetag“ sei und verstärkt Verkehrs- und Jugendschutzkontrollen durchgeführt würden. Gegen wohlüberlegte und witzige Scherze sei aber nichts einzuwenden, so die Polizei.