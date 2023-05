In der Nacht zum 1. Mai trieben sich wieder die Scherzbolde herum. In Rexingen gab es etwas zu Lachen.

Was für Dubai die von Menschen geschaffenen

Palmeninseln sind, ist für die Rexinger der „Mount Rexingen“,

wie der Berg aus den Überresten des Gasthauses Sonne in der

Mainacht mittels eines Gipfelkreuzes getauft wurde. Auf dem nahe gelegenen Gartengrundstück des ehemaligen Gasthauses wurde der Bauschutt

zwischengelagert, welcher teilweise als Auffüllmaterial für

den Neubau des geplanten Mehrfamilienhauses dienen soll. Da

sich bekanntlich auch mit Dreck Geld machen lässt, soll die

neue Attraktion nun vermutlich den Tourismus in Rexingen

ankurbeln. Die Bezeichnung „Event-Berg“, wie auf dem

Gipfelkreuz – fünf Meter über dem Meeresspiegel – vermerkt

wurde, spielt auf das „Event-Gastronomie-Projekt“ des

Eigentümers der einstigen „Sonne“ an, welche bereits 2018 einem

Maischerz zum Opfer fiel. Damals wurde über dem Eingang des

vorübergehend geschlossenen Gasthauses ein Schriftzug mit den

Worten „Event(uell) Gastronomie“ installiert.

Ein Bombenfund? Gott sei Dank nur eine Gaskartusche Foto: Wagner

In der Mainacht wurde außerdem ein bombenähnliches

Objekt in der Baugrube des ehemaligen Gasthauses Sonne

platziert. Ursprünglich hätte nämlich im Mai mit den

Arbeiten für den Rohbau des geplanten Mehrfamilienhauses

begonnen werden sollen. Das Landratsamt (LRA) soll den

Bauherren jedoch dazu aufgefordert haben, das Grundstück vor

dem Baubeginn auf Bomben abzusuchen, wie im Rahmen der

jüngsten Ortschaftsratssitzung bekannt wurde. Dies haben nun

scheinbar Freiwillige in der Nacht auf den 1. Mai für den

Bauherren übernommen und die Fundstelle vorsichtshalber

abgesperrt.

Tempo 80? Bitte nicht! Foto: Ganswind

„Nicht ganz ohne“ dagegen war ein Maischerz in Nordstetten: Dort wurde das Tempo-30-Schild in der Ritterschaftsstraße in ein 80er-Schild verwandelt. Hoffentlich hat sich da niemand verguckt und frohgemut Gas gegeben.