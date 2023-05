1 Die Tafel klärt auf, wie der Strom aus dem Nagold-Wasser ins Elektrofahrzeug kommt: per Pfandflasche! Foto: Heiko Hofmann

Strom aus der Pfandflasche? Was nach einem Aprilscherz klingt, kommt als großformatiges Schild am Nagolder E-Werk als äußerst gelungener Mai-Scherz daher. Ein echter Ausflugstipp.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Wer in Nagold am 1. Mai nach einem gelungenen Maischerz suchte, dem wurden die Augen schnell müde, so anstrengend und ergebnislos verlief die Suche. Umso erstaunlicher, dass dieser Maischerz an der Nagolder Schiffsbrücke erst jetzt entdeckt wurde.