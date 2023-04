Das war am Wochenende in der Region los

11 Bei der Balinger Südstadt-Arena wurde begeistert gefeiert - sowohl vor als auch hinter dem Tresen. Foto: Roland Beck

Zirkus, Konzerte, Theater und verkaufsoffene Sonntage - am Wochenende war wieder viel geboten. Eine Auswahl der Veranstaltungen in der Region.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Wir haben die Veranstaltungs-Highlights der vergangenen Tage zusammengetragen.

„Krone kommt“ – mehr brauchte der nach eigenen Angaben weltweit größte Zirkus auf seinen Plakaten nicht zu verkünden, um schon zur Premiere in Villingen-Schwenningen ein nahezu volles Zelt begrüßen zu können.

In den Genuss des zweistündigen Comedy-Programms „Morgen war gestern alles besser“ des Comedians Bernhard Hoëcker kam das Publikum im voll belegten Capitol Lichtspieltheater in Schwenningen.

Kindersonntag und Keltentag – der verkaufsoffene Sonntag des Villinger Einzelhandels wurde zu einem vollen Erfolg – auch Dank des Wetters, das gnädig mitspielte. Der angedrohte Regen blieb nämlich aus – zumindest bis 17 Uhr.

Kommen, sehen, verweilen, informieren, staunen und auch kaufen: Zur Gewerbeschau in Bad Dürrheim war am Wochenende in der gesamten Stadt etwas los, vom Kurpark bis ins Gewerbegebiet. Vereine und Gewerbe gingen ein gute Zusammenarbeit ein.

So ein Glück haben nur die Hüfinger: Pünktlich zur Gewerbeschau und zum Frühlingserwachen am Sonntag stellte sich tatsächlich Frühlingswetter ein. Hunderte Besuchern strömten in die Innenstadt, um das Angebot der 45 beteiligten Händler in Augenschein zu nehmen.

Mit einem Konzert zum Thema Tanz hat der Musikverein Harmonie Tennenbronn aufgewartet. Den Auftakt bildete dabei das Jugendorchester.

Zwei Tage lang hat die Gesundheitsmesse „fit & gesund“ in Balingen stattgefunden. Die zwölfte Auflage hat noch mehr Angebote und Informationen geboten als bisher.

Die Balinger Südstadt-Arena hat sich zu einer Party wie im Bilderbuch entwickelt. Für die zahlreichen Zuhörer gab es von Rock und Pop über Punk, Funk, Jazz, Hard Rock und Metal bis hin zu Blues einiges zu hören.

Unter dem Motto „Humor im Chor“ haben die Sänger des Liederkranzes ihren Gästen in der voll besetzten Stauseehalle in Schömberg einen glanzvollen Liederabend geboten.

Nach den gelungenen Festivals 2014, 2016 und 2018 war auch das diesjährige Western- und Line-Dance-Festival in Frommern ein voller Erfolg.

Der Handels- und Gewerbeverein (HGV) Meßstetten hatte zum verkaufsoffenen Sonntag geladen, wofür etwa 20 der angeschlossenen Ladengeschäfte besondere Attraktionen für Jung und Alt aufboten. Auf dem Marktplatz lockten zusätzlich „Food-Days“, die regen Zulauf fanden.

Bei einem Doppelkonzert der Kulturwerkstatt Simmersfeld ließen es die Bands „From Ashes“ und „Die Toten Ärzte“ im Festspielhaus gehörig krachen.

“Mobilität und Bewegung“ – dieses Motto hat am verkaufsoffenen Sonntag unzählige Besucher in die Hesse-Stadt gelockt.

HG Butzko eröffnet die neue Spielzeit des Kaffee-Gässle-Vereins in der Schömberger Seh(e)-Bühne.

Er war einmal ein wichtiger Veranstaltungssaal in Nagold, und er könnte es auch wieder werden. Folgerichtig wurde am Sonntag der sanierte Lemberg-Musiksaal mit einer Matinee eingeweiht.

Das Wetter hat mitgespielt: Viele Besucher strömten am Sonntag in den Lahrer Stadtpark, wo die Stadtparkfreunde mit den etwa 25.000 Tulpen der verschiedensten Sorten um die Wette strahlten.

Der Spendenlauf „Rund um Wolfach“ ist auch in diesem Jahr ein voller Erfolg gewesen. Jeweils 1 500 Euro wurden an den Patenverein „Kinderlachen“ sowie das Tom-Mutter-Haus der Lebenshilfe im Kinzig- und Elztal übergeben.