Das Wetter hat mitgespielt: Viele Besucher strömten am Sonntag in den Lahrer Stadtpark, wo die Stadtparkfreunde mit den etwa 25 000 Tulpen der verschiedensten Sorten um die Wette strahlten.









Die Blüten der Tulpen blühten tatsächlich in fast allen Farben des Regenbogens. Die Sonne schien den gesamten Nachmittag über nahezu ununterbrochen. Daher waren lange vor dem eigentlichen Beginn des Tulpenfestes viele Stühle auf dem Platz vor der Bühne bereits belegt.

Kurz vor dem eigentlichen Beginn des Tulpenfestes erklärte Richard Sottru, dass es dieses Jahr mit der Aussaat der Zwiebeln nicht so einfach nicht war. Er war in doppelter Funktion im Park unterwegs: als Leiter der Abteilung öffentliches Grün und Vorsitzende der Stadtparkfreunde. Die Gärtner haben die Zwiebeln im Oktober „in die Erde gebracht“. Für das Design der Beete und was, wo und in welchen Farben blühen sollte, waren im Herbst Sottru selbst und Katrin Mertenskötter verantwortlich.

Das Pflanzen der Zwiebeln ist eine Herausforderung

Das Problem sind Mäuse, im Park das Normalste der Welt, die auch Tulpenzwiebeln schmackhaft finden. Das sei aber nicht alles. „Die Natur hat verschiedene Überraschungen vorbereitet.“ So gibt es auch einen bestimmten Pilz im Boden, der das Wachstum der Tulpen behindert. „Wir müssen das beobachten“, erklärt der Stadtgärtner und im Fall der Mäuse gegen den Fraß vorgehen. Im Fall der Pilze müsste die Erde an den entsprechenden Stellen ausgetauscht werden oder aber die Gärtner suchen sich andere Stellen. Für den Laien war am Sonntag inmitten der Blütenpracht nichts davon zu sehen. Sottru sagte – als Abteilungsleiter und Vorsitzender des Freundeskreise – dazu schlicht: „Wir sind zufrieden.“ Im nächsten Jahr würde es aber wahrscheinlich an einigen Stellen neue Beete geben.

Besucher machen Scherze über das Wetter

Inzwischen waren die leeren Stühle auf dem Platz Mangelware. Der Kuhbacher Musikverein unter der Leitung von Ellen Förster hatte die Instrumente gestimmt und das Konzert zum Tulpenfest begann.

Es waren unter dem Strich also alle zufrieden? Fast alle. An einem der Stände, wo die Besucher verköstigt wurden, stellte einer grinsend fest. „Das ist kein richtiges Tulpenfest. Der Regen fehlt.“ Erst gegen Ende des Tulpenfestes hatten die Wolken etwas mehr zugezogen, der Regen jedoch blieb am Sonntagmittag aus.

Info – Freundeskreis Stadtpark

Nicht nur die Stadt fühlt sich ihrem Erbe, dem Lahrer Stadtpark, verpflichtet. Im Jahr 1988 schlossen sich Lahrer Bürger zusammen und gründeten den Verein Freundeskreis Lahrer Stadtpark. Der Freundeskreis fühlt sich verbunden in dem Wunsch, das „Kleinod Stadtpark“ zu fördern und das Interesse der Lahrer an „ihrem“ Stadtpark wach zu halten. Das Tulpenfest ist da der Auftakt im Frühling.