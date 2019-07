Rückblick vom 18. Juli Stadtgespräch: Die Nachrichten des Tages

Seit dem Herbst 2018 ist im Raum Dornstetten mehrfach ein älterer Herr als Exhibitionist in Erscheinung getreten. Jetzt sucht die Kripo nach ihm und nach weiteren Opfern.

Die erste Folge der RTL-Datingshow "Die Bachelorette" wurde am Mittwochabend ausgestrahlt. Kandidat Jonas Vonier aus der Nähe von Alpirsbach kam eine Runde weiter.

Bei einem Unfall zwischen Leidringen und Trichtingen ist in der Nacht auf Donnerstag eine 19-jährige Autofahrerin schwer verletzt worden. Sie hatte sich mit ihrem Auto mehrfach überschlagen.

Der tödliche Unfall zwischen Villingen und Schwenningen war Thema im Technischen Ausschuss. Dabei kam die Frage auf, ob ein Blitzer oder ein Tempolimit den Unfall hätten verhindern können.

In Calw sind mehrere Blitzer der Firma "Jenoptik" verbaut. Das Problem: Die Daten wurden laut dem Verfassungsgerichtshof des Saarlandes als "nicht verwertbar" eingestuft. Hinzu kommt aber: In vielen Fällen sind die Daten bereits gelöscht.

Statt eines Zwei-Euro-Stücks hatte eine Frau aus Donaueschingen plötzlich eine thailändische Zehn-Baht-Münze in der Hand. Die Betrugsmasche ist laut Polizei nicht neu.

Nach fast einjähriger Schließung und rund sieben Monaten Bauzeit ist es bald so weit: Die neue Markthalle von Real in Balingen öffnet am 25. Juli ihre Türen. Mit dem Umbau hat sich in dem Markt einiges verändert.