Calw Problematische Blitzer im Einsatz

Was nun? Die Firma "Jenoptik" habe bereits ein Update angekündigt, erklärt Kossbiel. Das sei auch schon bestellt. Ansonsten würden die "voll funktionsfähigen Blitzer", wie Kossbiel betont, auch weiterhin eingesetzt. "Die Richtigkeit der Messergebnisse wurden auch in dem Verfahren vor dem saarländischen Verfassungsgericht nicht in Frage gestellt, sondern nur inwieweit der Betroffene Einblick in die Messtechnik für ein sogenanntes faires Verfahren bekommen muss", erklärt Kossbiel. Der Kritikpunkt, dass die Daten nicht lange genug gespeichert würden, werde mit dem Update behoben.

Zulassung dadurch nicht aufgehoben

Die Firma "Jenoptik" äußert sich in einer Stellungnahme kritisch gegenüber dem Urteil des Verfassungsgerichtshofs. "Wir halten das Urteil für nicht richtig. Es setzt ein schlechtes Zeichen für die Verkehrssicherheit in Deutschland", heißt es dort. Die Messtechnik funktioniere zuverlässig und korrekt und erfülle "alle bestehenden gesetzlichen Regelungen für eichpflichtige Messgeräte." Überdies werde die Zulassung für die Blitzer durch das Urteil nicht aufgehoben, das ohnehin nur für das Saarland gilt. "Es gibt aus unserer Sicht keine Veranlassung, die Anlagen in anderen Bundesländern abzuschalten."

Allerdings kündigt das Unternehmen an, noch im Juli das besagte Update vorzulegen, durch das die Kritikpunkte hinfällig werden. Und, hält Kossbiel fest, für jene, die sich an die vorgeschriebene ­Geschwindigkeit halten, sei das Problem sowieso hinfällig.