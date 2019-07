Dornstetten Polizei sucht nach Exhibitionist auf Fahrrad

Erstmals trat der lockige Bartträger im September 2018 auf einem Feldweg zwischen Wittlensweiler und Aach in Erscheinung: Er überholte mit seinem Fahrrad eine Fußgängerin, blieb kurz darauf stehen, wartete auf die Frau und begann vor ihren Augen, sich selbst zu befriedigen. Als die Betroffene ihr Handy zückte, machte er sich aus dem Staub.

Im April 2019 saß eine Frau auf einer Sitzbank am Wegesrand oberhalb des Aacher Friedhofs. Irgendwann fuhr ein Radfahrer an ihr vorbei. Nach etwa 100 Metern hielt der Mann an, drehte um und kam zu der Frau zurück. Er war unterhalb der Gürtellinie bereits entblößt und sprach die Betroffene an. Sie beendete das Gespräch und ging weg, worauf sich der Radfahrer in Richtung Wittlensweiler entfernte.

Mann belästigt auch Frau mit Kind