Donaueschingen Verwechslungsgefahr bei thailändischen Münzen

Donaueschingen - Diese Szene spielt sich morgens in vielen Haushalten ab: Ein Elternteil holt das Portemonnaie hervor, um dem Nachwuchs etwas Geld für die Schule mitzugeben. So auch bei einer Donaueschingerin, die sich nun an die Öffentlichkeit gewandt hat. Denn als sie in ihren Geldbeutel griff, hatte sie eine Fremdwährung in der Hand. Wie die Frau bei einer Internetrecherche herausfand, handelte es sich bei der vermeintlichen Zwei-Euro-Münze um eine Zehn-Baht-Münze aus Thailand. Und die hat nur einen Wert von etwa 25 Cent.