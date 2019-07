Tübingen/Bad Wildbad Kinder brutal misshandelt: Bewährung

Die neun nachgewiesenen schwersten Misshandlungen über mehrere Monate hinweg, für die der frühere Partner rechtskräftig für vier Jahre und drei Monate ins Gefängnis kam, wurden in der Sache nicht mehr verhandelt.

Der Verteidiger hatte auf eine einjährige Bewährungsstrafe plädiert, Staatsanwaltschaft und Nebenklage blieben in ihren Anträgen beim ursprünglichen Strafmaß.

Auch bei den Bewertungen wich die Kammer nicht wesentlich vom ersten Urteil ab. Dass die Angeklagte in einen Umzug der Familie von Neuenbürg nach Bad Wildbad einwilligte, um dem immer weniger zu verdeckenden Verdacht von Misshandlungen der Geschwister auszuweichen, wog schwer. Noch weniger Verständnis hatte auch die zweite Kammer dafür, dass die Mutter das damals dreijährige Mädchen nach einem ungeklärten Treppensturz nicht ins Wildbader Krankenhaus oder zu einem Arzt brachte.

Erst eine wache Sachbearbeiterin vom Job-Center hatte Alarm geschlagen und das betreuende Jugendamt Calw verständigt, woraufhin an der Karlsruher Uniklinik ein Schädelbruch bei dem Kind festgestellt wurde. Damit endete das monatelange Leiden von Bruder und Schwester, die sofort in eine Pflegefamilie kamen. Ihre Entwicklung, so das Gericht, sei verzögert. Massiver Vertrauensverlust und mangelnde Aufmerksamkeit hätten zu dauerhaften Störungen und Schäden geführt. Mit dankbarer Erleichterung nahm die Mutter das mildere Urteil auf. Noch im Gerichtssaal erklärten ihr Verteidiger Cornelius Schaffrath und auch Staatsanwalt Thomas Trück den Verzicht auf weitere Rechtsmittel. Damit wurde das Urteil sofort rechtskräftig.