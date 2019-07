Sulz a. N. Vorfahrtsverletzung Grund für schweren Unfall

Der 32-Jährige fuhr gegen 21.35 Uhr mit einem Ford auf dem Gemeindeverbindungsweg von Oberiflingen kommend in Richtung Schotterwerk. An der Kreuzung mit der K 5513 missachtete er die Vorfahrt eines aus Richtung Dürrenmettstetten kommenden Hyundais. Die Fahrzeuge stießen zusammen und kamen beide von der Straße ab. Der Ford des Unfallverursachers überschlug sich. Der Wagen lag am Ende auf der Fahrerseite.

Die 27-jährige Fahrerin des Hyundai wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Schwarzwald-Baar-Klinikum geflogen. Ihr Mitfahrer und die beiden Insassen des Fords konnten mit leichteren Blessuren aussteigen. Der verständigte Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser.

An den beteiligten Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden über rund 12.000 Euro. Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um die Bergung der demolierten Autos.