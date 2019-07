Calw B 296 wegen Brand voll gesperrt

Die Sirenen heulten durch die Innenstadt am Donnerstagnachmittag. Die Feuerwehr Calw rückte zu einem offenen Dachstuhlbrand an. "Wir sind mit 34 Mann und zwölf Fahrzeugen im Einsatz", erklärte Udo Zink, Sprecher des Kreisfeuerwehrverbandes Calw. Gegen 13.56 Uhr ging der erste Alarm bei der Feuerwehr ein. Das Problem beim Eintreffen der Löschkräfte: Die Flammen schlugen quer über alle drei Fahrspuren der B 296, die die Hauptverkehrsachse durch Calw ist. Eine sofortige Sperrung war also von Nöten, so Zink. Verletzte gab es keine, die Bewohner des Hauses in der Stuttgarter Straße waren im Urlaub. Im angrenzend Haus konnte eine Bewohnerin und ein Hund eigenständig und rechtzeitig die Flucht antreten.

Die B 296 wurde für den Löscheinsatz vom Adlereck bis zur Bauknecht-Kreuzung im oberen Teil der Stadt gesperrt. Der Verkehr wurde zunächst über die Lange Steige umgeleitet, später wurde großräumig umgeleitet. Die Sperrung bleibt wohl noch bis etwa 18 Uhr bestehen. Verkehrsteilnehmer berichteten von massiven Behinderungen aufgrund der Sperrung. Die Feuerwehr Calw wird eine Brandwache bis in den Abend stellen.

Eine Anwohnerin hat uns ein Video zukommen lassen, das wir über unsere Facebookseite Schwarzwälder Bote Calw veröffentlicht haben: