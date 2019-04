Rückblick vom 29. April Stadtgespräch: Die Nachrichten des Tages

Die Polizei hat in Rottenburg einen 32-jährigen Mann festgenommen. Er soll einen schwunghaften Handel mit Marihuana betrieben haben.

Einen ganzen Tag lang war Empfingen auf Antenne 1 zu hören. Die Gemeinde nimmt am Wettkampf für den "Feiertag" des Radiosenders teil - und will im Herbst dessen 30. Geburtstag vor Ort austragen.

Beim Villinger Nightgroove wurde am Wochenende ausgelassen gefeiert. Rund 3000 Besucher trieben die Spendensumme in die Höhe.

Nachdem bereits am Freitag ein altes Hofgebäude in Furtwangen gebrannt hatte, musste die Feuerwehr am Wochenende erneut anrücken: Eine Ecke des Dachbodens hatte sich erneut entzündet.

Gebrannt hat es am Wochennde auch in Melchingen bei Burladingen: Bei einem Verpuffungsbrand in einem Schuppen wurden drei Menschen zum Teil schwer verletzt.

Plötzlicher Schnee- und Hagelfall führte auf der B 14 zwischen Spaichingen und Aldingen zu zwei Unfällen. Sechs Personen wurden verletzt. Die Bundesstraße musste voll gesperrt werden.