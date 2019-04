Burladingen Dramatische Szenen bei Schuppen-Brand

In der Brühlstraße, wo der Holzschuppen steht, so berichten es Augenzeugen, spielten sich am Samstag um die Mittagszeit dramatische Szenen ab. Rauch stieg auf, zwei der drei Brandverletzten rannten zur nahe gelegenen Lauchert, suchten Kühlung und rissen sich dort die Kleider vom Leib. Ein anderer stand offensichtlich unter Schock, versuchte den Unfallort trotz seiner Verbrennungen noch auf einem Traktor zu verlassen. In Schuppen waren einige der Mitglieder der Melchinger Narhalla nach ihrer erfolgreichen Schrottsammlung in dem Burladinger Teilort zusammen gekommen. Laut Polizei versuchte der 54-jährige Besitzer des Werkstatt-Schuppens, den Ofen anzufeuern. Da das Feuer sich nicht richtig entzünden wollte, kippte der Mann ein Ölgemisch in die Flammen. Es kam zur Verpuffung. Eine Stichflamme schlug aus dem Ofen, die den 54- Jährigen und die beiden daneben stehenden Männer schwer verbrannte.

DRK: "Wir haben jeden Mann gebraucht"

Anlieger hatten die Polizei und Rettungskräfte alarmiert und was am Anfang, so berichtet es DRK-Bereitschaftsführer Frank Löffler dem Schwarzwälder Bote, eher nach einem harmlosen Einsatz ausgesehen hatte, wurde zu einem großen Szenario. "Wir haben jeden Mann gebraucht", sagt Löffler. Schließlich müssten sich immer zwei Personen um einen Verletzen kümmern. Das DRK Ringingen war mit neun Helfern und drei Fahrzeugen vor Ort, darunter auch der Wagen des Bevölkerungsschutzes, der in Stetten u.H stationiert ist. Die Einsatzleitung hatte Kreisbereitschaftsleiter Dietmar Dieter. Leitender Notarzt war Peter Baur. "Die Zusammenarbeit mit den hauptamtlichen Kräften war trotz des Großeinsatzes sehr gut, es griff jedes Rädchen ins andere", urteilt Löffler am Tag nach dem schweren Unglück.