Donaueschingen/Hüfingen Vollsperrung: Auf B 27 geht nichts mehr

Große Umleitung nach Blumberg

Generell gilt für den überregionalen Verkehr die ausgeschriebene Umleitung wie bereits bei der vergangenen Sperrung. Die sieht wie folgt aus: Von Bräunlingen und Hüfingen kommend führt sie zuerst über die B 31 nach Osten in Richtung Geisingen. Dort geht sie schließlich über die L 185 in südlicher Richtung vorbei an Kirchen-Hausen, Hausen und schließlich durch Aulfingen bis nach Blumberg. Vom Verkehrsknoten B 27/B 31 bei Hüfingen bis nach Blumberg sind es rund 30 Kilometer Umleitungsstrecke. Die Verantwortlichen sind sich bewusst, dass nicht jeder diesen Weg nehmen wird. Autofahrer mit Ortskenntnis werden sich auch über die zahlreichen Schleichwege zu helfen wissen. Dort habe das Regierungspräsidium jedoch keine Handhabe, so Waidele.

Beim Wechsel von der B 31 auf die L 185 wird bei Geisingen eine Ampel die Verkehrsregelung übernehmen. Wie Waidele sagt, habe das bereits bei der vergangenen Sperrung gut funktioniert. Zudem übernehme man direkt die Erfahrungswerte von damals.

Was wird gemacht? Im Norden muss die leicht holprige Fahrbahn noch vollends gerichtet werden. Das wird einige Wochen in Anspruch nehmen. Die Sperrung in diesem Bereich besteht daher lediglich zu Beginn der Arbeiten ab dem heutigen Montag bis etwa Mitte Mai. Im Süden gibt es einiges mehr zu tun. Wer dort rausfahren möchte, hat keine Chance. Die Straße wird komplett weg sein. "Etwa 150 Meter Straße werden aus- und komplett umgebaut", erklärt Waidele.

Am Anschluss von neuer zu alter Bundesstraße ändere sich das Quergefälle komplett. Die Höhenänderung mache dabei teilweise 70 Zentimeter aus. Entsprechend werde auch die alte Ausfahrt nach Behla rückgebaut. Zu guter Letzt wird noch die Entwässerung in Richtung Kreuzung nach Fürstenberg gerichtet, ebenso der rund 800 Meter lange Straßenabschnitt bis dorthin. "Die Sperrung erfolgt hier an einem kritischen Punkt. Daher hat man sich gesagt: Wenn schon gesperrt wird, machen wir das auch noch", so der Projektleiter.

Rund 10.000 Quadratmeter Binder und Deckschicht müssen dort verbaut werden. Daher ist auch die geplante Dauer von etwa sechs Wochen notwendig

Durch die Sperrung werden die Hüfinger Bushaltestellen Mariahof und Schaffhauser Straße nicht angefahren. Wie die Hüfinger Stadtverwaltung mitteilt, müssen in dieser Zeit die Busse von und nach Blumberg eine Umleitung fahren. Da zusätzlich noch die Hausener Straße wegen der dortigen Baustelle von den Bussen nicht befahren werden kann, können die beiden Haltestellen Mariahof und Schaffhauser Straße in dieser Zeit nicht bedient werden.

Fahrgäste werden gebeten, stattdessen die Haltestelle in der Hauptstraße beim Rathaus zu benutzen. Die Hüfinger Ortsteile Fürstenberg, Sumpfohren und Behla werden auch während der Sperrung der B 27 vom Öffentlichen Personennahverkehr angefahren. Die ausgehängten Fahrpläne bleiben bestehen, aufgrund der Umleitung kann es aber nach Auskunft der SBG zu Verspätungen kommen.