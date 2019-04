Bad Dürrheim Unfall auf A 81: Auto schanzt über Stomkasten und Bäume

Der 58-Jährige war laut Zeugen gegen 10.15 Uhr mit sehr hoher Geschwindigkeit in Richtung Stuttgart unterwegs, als er mit seinem Daimler nach links von der Straße abkam. Nachdem das Auto zunächst einen Stromverteilerkasten überfuhr, streifte es über mehrere Bäume. Dann kam das Auto zum Stehen.

Der Fahrer war im Auto eingeklemmt und wurde durch die Hilfe der Feuerwehr befreit. Aufgrund seiner schweren Verletzungen wurde er mit einem Rettungshubschrauber in das Schwarzwald-Baar-Klinikum gebracht. Lebensgefahr besteht nicht.

Durch den Unfall entstand am Mercedes ein Schaden von etwa 25.000 Euro. Wie hoch der Schaden am Stromverteilerkasten und an den Bäumen ist, muss noch abgeklärt werden.