Karlsruhe/Birkenfeld Mord an Jäger Simon P.: Prozess-Auftakt zeigt Brutalität der Tat

Drei Männer verbergen ihre Gesichter hinter Aktenordnern, der Hauptangeklagte aber blickt vor Beginn des Mordprozesses frei in die Kameras. Sein Auftritt vor dem Schwurgericht in Karlsruhe am Montag könnte den Eindruck vermitteln, er habe mit der ganzen Sache nichts zu tun. Die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft gegen den 30 Jahre alten Italiener und drei mitangeklagte Männer wiegen schwer: Der Hauptangeklagte soll einen 50 Jahre alten Jäger aus Birkenfeld (Enzkreis) am Abend des 29. August 2018 ermordet haben.

Erst habe er sein Opfer gewürgt, dann auf den Mann eingestochen und ihn schließlich mit einem Fußtritt gegen den Kopf getötet, sagte die Staatsanwältin bei der Verlesung der Anklageschrift. Hintergrund sei ein Streit um Waffengeschäfte gewesen. Mit einem Komplizen habe der 30-Jährige mehr als 20 Gewehre, andere Waffen und Munition aus dem Haus des Jägers geraubt. Die Beute ist bis heute nicht wieder aufgetaucht. Außerdem geht es bei der Anklage um weitere schwere Straftaten, darunter ein geplanter aber nicht ausgeführter Mord und Vergewaltigung. Ein Waldarbeiter hatte die Leiche des Jägers Anfang Oktober 2018 zwischen Pforzheim und Tiefenbronn gefunden.

Der Verteidiger des Italieners, der im Alter von acht Jahren mit seiner Familie von Sizilien nach Deutschland gekommen war, sprach von einer dünnen Beweislage und viel Fantasie bei der Staatsanwaltschaft. Weder die Staatsanwältin noch er seien bei den Geschehnissen dabei gewesen. "Wir wissen, dass die Beweise sehr bescheiden sind", sagte er unter Bezug auf die Akten.