Das Noch-Ehepaar Glumac aus Rottenburg ist wieder mittendrin im Realityshow-Alltag. Gloria nimmt mit ihrem neuen Freund beim „Sommerhaus der Stars“ teil. Nikola lässt an diesem Freitagabend beim „Fame Fighting“ die Fäuste schwingen.

Gloria und Nikola Glumac gehen weiter ihren Weg im TV-Realityshow-Geschäft und haben sich ihre nächsten Engagements gesichert. Die 31-jährige Gloria aus Rottenburg – aufgewachsen in Starzach-Wachendorf und mittlerweile in Stuttgart wohnhaft – zieht mit ihrem neuen Freund Michael (32) ins „Sommerhaus der Stars“ ein.

Die Dreharbeiten laufen gerade. Gloria hat schon ein paar Stationen in TV-Reality-Formaten hinter sich. Zunächst mit ihrem Ex-Partner Nikola und zuletzt auch ohne ihn.

Die Realityshow-Karriere von Gloria

Los ging es bei „Temptation Island“. Dort machten Gloria und Nikola als erstes verheiratetes Ehepaar mit und stellten ihre Beziehung auf eine harte Probe. Denn Nikola flirtete ungehemmt in der Männer-WG, während Gloria im Frauen-Team tränenüberströmt Nikolas Aktionen auf dem Bildschirm verfolgen musste.

Die Beziehung ging in die Brüche, was auch bei „Prominent getrennt“ auf RTL deutlich zu sehen war. Hier brachte Gloria ihren Noch-Ehemann einige Male zum Weinen, sodass sie auch in den sozialen Medien einen Shitstorm erlebte.

Ihr Verhalten war die „Eintrittskarte“ für die nächste Realityshow: „Das große Promi-Büßen“ auf ProSieben. Hier wurde sie von Drag-Queen Olivia Jones mit ihren „Sünden“ in der „toxischen Beziehung“ mit Nikola konfrontiert. Gloria berichtete unserer Redaktion nach ihrer „Runde der Schande“: Die ist superkrass gewesen, ich habe sofort geweint. Olivia Jones war auch sehr beeindruckend und respekteinflößend. Sie hat mich am Anfang fünf Minuten nur angeguckt und geschwiegen. Das war krass.“

Spannend wird deshalb sein, wie harmonisch es mit ihrem neuen Freund Michael läuft, den sie das erste Mal der TV-Öffentlichkeit präsentiert.

Was passiert im „Sommerhaus der Stars“?

Das „Sommerhaus der Stars“ geht in die neunte Runde. Acht mehr oder weniger bekannte Promipaare kämpfen in einer WG im Bocholter Land um den Titel „DAS Promipaar 2024“. Dabei müssen sie wieder Spiele absolvieren. Der eine oder andere Schlagabtausch zwischen den Paaren und auch innerhalb der Beziehungen sind dabei garantiert. Unter den ehemaligen Teilnehmern sind so prominente Namen wie Mario Basler, Micaela Schäfer oder Martin Semmelrogge dabei. Auch Patrick Romer („Bauer sucht Frau“), mit dem Gloria eine kurze Liaison hatte, war schon mit dabei.

Wer sind die anderen Sommerhaus-Bewohner?

Der Prominenteste unter den „Promis“ ist wohl der Schauspieler Raul Richter (37, früher bekannt aus „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“, früherer „Let’s Dance“-Teilnehmer und festes Ensemble-Mitglied in der beliebten ZDF-Krimiserie „Notruf Hafenkante“. Er ist mit seiner Partnerin Vanessa Schmitt (28) dabei und gesteht gleich zu Beginn bei RTL, dass er einmal fremd gegangen sei, was die Beziehung auf eine harte Probe gestellt habe.

Ebenfalls bekannt ist die Designerin Sarah Kern (55), die mit ihrem Partner Tobias Pankow (39) mit an Bord ist.

Alle Bewohner im „Sommerhaus der Stars 2024“: Oben. von links.: Umut Tekin und Emma Fernlund, Rafi Rachek und Sam Dylan, Tessa Bergmeier und Freund Jakob, Vanessa Schmitt und Raúl Richter; unten, von links: Freund Michael und Gloria Glumac, Alessia Herren und Partner Can, Sarah Kern und Tobias Pankow, Theresia Fischer und Stefan Kleiser. Foto: RTL/Stefan Gregorowius

Weitere Teilnehmer laut RTL: TV-Sternchen Alessia Herren (23, Tochter von Willi Herren) und Can (28), Model & Influencerin Tessa Bergmeier (34) und Freund Jakob (38), Reality-“Icon“ Sam Dylan (33) und Rafi Rachek (34) Model Theresia Fischer (32) und Stefan Kleiser (57) sowie „Influencer und Herzensbrecher“ Umut Tekin (26) und Emma Fernlund (23).

Die Sendetermine stehen aktuell noch nicht fest.

Und was macht Nikola?

Auch der am ganzen Körper tätowierte Nikola ist aktuell im Einsatz. Bei „Fame Fighting“ von Bild.de kämpft er im Boxring gegen Jakub Merlan-Jarecki (28), mit dem er sich zusammen mit Gloria schon bei „Prominent getrennt“ verbal gefetzt hat. Nikola wirft laut „Bild“ Jakub vor, ihn dort auch rassistisch beleidigt zu haben. Nikola wird beim beim Wiegen zitiert: „Er hat eine große Klappe und soll im Ring zeigen, was er kann.“

Bei „Bild.de“ zeigt Nikola auch seine intimsten Tattoos und gibt Einblicke aus seinem früheren Leben, als er noch 150 Kilo wog.

Was ist „Fame Fighting“ und wo ist es zu sehen?

Bei „Fame Fighting Challenger“ haben 16 Promis erstmals die Chance, sich für das große „Fame Fighting“-Boxduell im Herbst zu qualifizieren. In der Pressemitteilung heißt es: „Bild zeigt ‘Fame Fighting Challenger‘ am 24. Mai 2024 um 18.30 Uhr live und exklusiv bei Bild.de, verfügbar für alle Abonnenten von BILDplus mit zusätzlichem FightPass.“

Übrigens sollte sich Nikola die Ratschläge von Boxlegende Axel Schulz bei „Bild“ gut anhören: „Wut ist immer ein schlechter Berater, weil du dann blind wirst. Du musst da schon relativ gelassen und berechnend sein.“