1 Gloria und Niko müssen in der RTL-Reality-Serie „Prominent getrennt“ einige Beschimpfungen einstecken. Foto: RTL

Worte unter der Gürtellinie: Gloria und Nikola müssen sich bei der RTL-Realityshow „Prominent getrennt“ von anderen Paaren einiges anhören. Unterdessen gibt es vom Ex-Paar aus Rottenburg auch heiße Szenen in der Badewanne und im Bett.









Kaum zu glauben. Aber in der Disziplin „Niveaulimbo“ geht es bei „Prominent getrennt“ noch eine Stufe tiefer.

„Niveaulimbo“ ist übrigens das Jugendwort des Jahres 2010. Wikipedia bietet dafür eine schöne Erklärung: „Das Absinken des Niveaus im Fernsehprogramm von Privatsendern mit immer stärker auf Befriedigung niederer Reize (Voyeurismus, Bloßstellung, Lust an Ekel oder der Entwürdigung Anderer) ausgerichteten Sendekonzepten wie Big Brother, Scripted Reality, Das Supertalent oder Dschungelcamp.“

Besser kann man auch die achte Folge der RTL-Realityshow „Prominent getrennt“ – die nur im Streaming bei RTL+ gezeigt wird – nicht zusammenfassen. Denn besonderes die Streitigkeiten zwischen Gloria und Jakub (und auch Marc-Robin) rutschen noch mal eine große Niveau-Stufe nach unten.

Einiges bleibt dem Zuschauer erspart, denn es geht so unter die Gürtellinie, dass der Sender ein langes „Piiiiep“ drübergesetzt hat. Doch bei der abschließenden Nominierung, in der ein Paar aus der „Villa der Verflossenen“ rausgewählt wird, fallen noch genügend derbe Beschimpfungen – vor allem von Jakub an Gloria.

Jakub kann Gloria nicht ausstehen. Das zeigen auch zahlreiche Beschimpfungen. Foto: RTL

Einige wenige Beispiele sollen an dieser Stelle genügen: Gloria – die auch im Internet Drohungen erhalten hat – habe eine „hässliche Fresse“ und sei eine „Vogelscheuche“. Und: „Du hast einen Nasenring wie ein Ochse.“ Gloria und Nikola müssen kräftig einstecken Jakub: „Ihr seid einfach Gossenkinder, die hat dich irgendwo im Sexurlaub in Serbien geholt und an die Leine genommen.“

Die Rottenburger, die im Reality-TV mit „Temptation Island“ losgelegt haben, provozieren allerdings auch. Es ist kein Geheimnis, dass sie wahrscheinlich die meisten Stimmen erhalten hätten und deshalb aus der „Villa“ rausgeflogen wären. Doch sie sind sicher. Sie haben sich mit einem Sieg beim letzten Spiel „gesaved“.

Dieses eher „ruhige“ Bild von der Nominierung täuscht. Es ging hoch her. Foto: RTL

Nun sitzen Gloria und Niko mit einem breiten Grinsen bei der abschließenden Nominierung und verteilen stichelnde Kommentare. Marc-Robin ist deshalb angefressen: „Seit Ihr gesaved seid, habt ihr so dicke Eier, Ihr Lutscher.“

Doch so groß die Wut auf die Rottenburger ist, am Ende muss ein anderes Paar gehen: Michelle und Marc-Robin.

Nikola erlebt in der Wanne Gefühlschaos. Erst gibt es heiße Küsse, dann geht die Stimmung den Bach runter. Foto: RTL

Und was macht die nicht enden wollende Love-und-Zoff-Story zwischen Gloria und Niko? Es ist auch in Folge acht ein ständiges Auf und Ab. Schon Komiker Loriot sagte: „Männer und Frauen passen einfach nicht zusammen.“ Und so scheint das auch zwischen den Rottenburgern zu laufen.

Gloria formuliert es anders: „Wenn ich lieb bin, geht er weg, bin ich böse, kommt er her. Ich will ihn haben, was mach ich dann? Böse sein!“ Dabei spielt die 30-Jährige auf eine heiße Knutsch-Szene in der Badewanne ab. Dort kommen sich beide wieder mal näher. Genauso später bei einer Kraulmassage im Bett.

Bei Gloria fließen nach dem Badewannen-Tiefpunkt die Tränen. Foto: RTL

Gloria sagt zu ihrem Ex in der Wanne: „Ich weiß, dass Du mich zurückwillst.“ Niko: „Ja, aber ich möchte nicht die gleichen Fehler machen. Sonst machst Du Dich verrückt und ich mich.“ Gloria passt diese Reaktion nicht: „Es ist halt immer so, dass Niko gerne schöne Momente kaputt macht.“

Doch auch der Ganzkörpertätowierte hat seine Ex noch nicht aufgegeben, wie er später im Einzelinterview verrät: „Ich möchte sie zurückhaben. Ich liebe sie noch.“ Noch zwei Folgen können darüber Aufschluss geben, ob das klappt.