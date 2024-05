Hinterhältige Liebesgeschichte So wird das Villinger Sommertheater

Das Villinger Sommertheater 2024 wirft seine Schatten voraus. Am 28. Juni ist Premiere von „Mandragola“, der Komödie in fünf Akten von Niccolò Machiavelli. Gespielt wird in der Ringanlage vor der Karl-Brachat-Realschule.