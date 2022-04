2 Gloria Glumac ist in Starzach-Wachendorf aufgewachsen und lebt heutzutage in Rottenburg. Aktuell ist sie mit ihrem Mann Nikola bei "Temptation Island" auf RTL+ zu sehen. Foto: RTL/Frank J. Fastner

Nur wenige aus ihrem Umfeld wussten davon, dass Gloria Glumac bei "Temptation Island" mitmacht. Die 28-Jährige, die ursprünglich aus Starzach-Wachendorf stammt, spricht mit uns über den Auftakt der Reality-Show, über Aussagen, die sie bereut, und wie es überhaupt zur Teilnahme kam.















Rottenburg - Gloria und ihr Mann Nikola Glumac sind derzeit auf dem Streamingdienst RTL+ zu sehen (neue Folge jeweils dienstags verfügbar). Sie wagen das Beziehungsexperiment bei "Temptation Island", einem Dating-Reality-Format der besonderen Art. Vier Paare wagen den "Treuetest". Zwei Wochen werden die Beziehungen der Teilnehmer in getrennten Villen auf der Insel Paros in der Ägais auf die Probe gestellt. Singlefrauen sollen die Standhaftigkeit der Männer auf die Probe stellen.

Einmarsch der Singlefrauen: "Als würden Rennpferde einlaufen"

In der ersten Folge krachte es gleich! Und Gloria war die Hauptfigur. Sie beschimpfte die Singlefrauen als "F*tzen". Eine Beleidigung, die ihr im Nachhinein leid tut, wie sie im Gespräch mit unserer Redaktion verrät. "Eigentlich weiß man, was einen erwartet, aber in der Situation vor Ort ist es dann was völlig anderes. Die Singlemädels sind reingelaufen und das war schon ein richtiger Schockmoment. Die Highheels klackern über den Steg. Das ist so, als würden plötzlich Rennpferde einlaufen. Ich fühlte mich komplett überrannt."

Gloria bereut die Beleidigung

Das Schimpfwort habe sie dann eigentlich nur vor sich hergesagt. "Das tut mir wirklich leid, was ich da gesagt habe. Ich hatte mir vorgenommen, dass ich die Mädels nicht beleidige." Mittlerweile habe sie auch mit einigen der im Dating-Format präsentierten Singlefrauen Kontakt. "Die meisten sind richtig nette Mädels. Das tat mit dann doppelt leid." Gloria spricht über den Drehauftakt: "Ich war gut vorbereitet auf das, was kommt. Wir kennen auch welche von den Temptation-Island-Staffeln davor. Aber ich habe es komplett unterschätzt."

Gloria bekennt offen, ein "lockeres Mundwerk" zu haben: "Ich trage mein Herz auf der Zunge und spreche leider manchmal schneller als ich denke. Da kommen ab und zu Dinge raus, die ich später bereue."

28-Jährige ist in Starzach-Wachendorf aufgewachsen

Doch wer ist eigentlich Gloria Glumac? "Ich bin in Starzach-Wachendorf groß geworden, war dort früher im Musikverein", erzählt sie unserer Redaktion. Zur Schule ging sie in Rottenburg – "auf das St. Klara". Später absolvierte sie ihre Ausbildung als Kauffrau für Dialogmarketing in Herrenberg und Böblingen. Vor fünf Jahren kaufte sie sich in Rottenburg eine Wohnung, arbeitet als Recruiterin. "Ich wollte nah bei meiner Familie und Freunden bleiben. Rottenburg ist einfach eine coole Stadt." Hobbys? "Ich habe ein Springpferd. Das habe ich nach dem Dreh gekauft. Mit dem will auch auf Turniere gehen." Ebenfalls tierisch: Die 28-Jährige besitzt drei Chihuahuas. Bei so vielen Vierbeinern, bleibt da noch Zeit für den Ehemann? Gibt es den überhaupt noch nach "Temptation Island"? Das darf Gloria nicht verraten.

Eltern sagen: "Kommt bitte wieder gemeinsam nach Hause!"

Geheim gehalten hat sie auch den meisten aus ihrem Umfeld, dass sie zusammen mit ihrem Mann Nikola an der vierten Staffel von "Temptation Island" teilnimmt. "Es haben tatsächlich nicht viele gewusst. Die Eltern haben nur gesagt: ›Kommt bitte wieder gemeinsam nach Hause!‹" Und die Reaktionen nach der ersten Folge? "Einige haben gesagt: ›Oh Gott, hoffentlich seid ihr noch zusammen‹. Andere haben gefragt: Seid ihr verrückt? Wie konntet ihr eure Ehe riskieren?" Sie erfahre aber auch viel Verständnis zu ihrem Auftritt zum Auftakt: "Viele Frauen fanden meine Ansage nicht so schlimm."

Gloria: "Wir haben vor Temptation Island viel gestritten"

Doch warum haben die beiden überhaupt das Beziehungsexperiment gewagt? "Wir haben das Ganze wirklich auch als Test gesehen, wie gut unsere Beziehung ist. Wir haben davor viel gestritten. Deswegen haben wir gesagt: Wir probieren das mal. Wir haben uns beworben und dann ging es schneller als gedacht." Für beide nicht die erste TV-Erfahrung: "Wir waren auch schon bei ›Zwischen Tüll und Tränen‹ dabei und haben dort mein Hochzeitskleid ausgesucht." Doch Temptation Island sei eine "ganz andere Herausforderung" gewesen.