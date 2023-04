1 Am Anfang der Folge wird gezofft. Am Ende wird geküsst. Gloria und Nikola kommen sich wieder näher. Foto: RTL

Neue Runde für „Der Tätowierte und das Biest“ – Gloria und Nikola aus Rottenburg streiten in der siebten Folge der RTL-Reality-Show „Prominent getrennt“ munter weiter – miteinander und mit Jakub. Doch das Blatt wendet sich in mehrfacher Hinsicht.









Friede, Freude, Eierkuchen in der neuesten Folge in der Osterwoche? Von wegen. In der „Villa der Verflossenen“ wackeln die Wände. Denn die Schrei-Attacken von Gloria dringen durch die Räumlichkeiten. Und man kann mittlerweile sagen: Was wäre die Reality-TV-Serie (kostenpflichtig zu sehen im Streamingdienst RTL+) ohne Gloria? Wohl ein ziemlich langweiliges Süppchen. Gloria wird das Biest-Image nicht los, arbeitet aber in der siebten Folge selbst kräftig dran.

RTL kann sich darüber freuen und präsentiert Glorias Emotionen dementsprechend ausgiebig und raumfüllend. „Biester“ haben in der TV-Geschichte ja eine lange Tradition. Wie haben sich die TV-Zuschauer früher über Joan Collins als Alexis Colby im „Denver Clan“ aufgeregt. Oder in der „Schwarzwaldklinik“ über Schwester Hildegard.

„Keine Eier: Gloria regt sich über Niko auf

Über Gloria regen sich auch einige Mitbewohner in der Villa der Verflossenen auf. Allen voran Jakub mit seiner Ex-Partnerin Kate. Die ehemaligen Temptation-V.I.P.-Kandidaten finden es vollkommen daneben, wie Gloria mit ihrem Ex umgeht.

Gloria und Niko streiten, Sandra hört zu. Foto: RTL

Denn die macht da weiter, wo Folge sechs aufhörte. Sie ist auf Niko stinkesauer, weil der „keine Eier“ gehabt habe, Jakub die Meinung zu geigen.

Niko fühlt sich in seiner Männlichkeit gekränkt

Der Moderator fragt: „Ob nach den gestrigen Ausuferungen das Tintenfass endgültig übergelaufen ist?“ Denn der ganzkörpertätowierte Niko ist ziemlich in seiner Ehre gekränkt. Die anderen Herren wie Fabio können das gut nachvollziehen.

Marlisa tröstet Nikola. Foto: RTL

Niko will Gloria zur Rede stellen. „Du darfst nicht bezeichnen, dass ich kein Mann bin“, sagt der Gekränkte. Die Rottenburgerin brüllt zurück: „Das ist nicht männlich wenn ein anderer Mann deine Ex anbrüllt. Du kannst mir nicht einmal den Rücken stärken. Was heulst Du denn jetzt?“

Jakub über Gloria: „So richtig Balla in der Birne“

Die anderen Bewohner können gar nicht anders, als alles mitzuhören. Jakub kommentiert knallhart: Da kriege ich Hass, wenn gute Menschen wie er einfach schlecht behandelt werden.“

Jakub bezeichnet Gloria als „alte Furie“. Foto: RTL

Er wisse nicht, „ob sie vielleicht mal psychisch was hatte“. Gloria sei eine „alte Furie“. „Alter, so richtig Balla in der Birne.“ Eines ist klar: Die beiden werden wohl keine Freunde mehr.

Stimmung in der Villa ist „Anti-Gloria“

Die Stimmung in der Villa ist also ziemlich „Anti-Gloria“ (auch in den sozialen Medien). Und deshalb ist die gebürtige Wachendorferin sicher: „Wir müssen uns im nächsten Spiel gewinnen und uns ‘safen‘, sonst fliegen wir raus.“

Gloria und Niko müssen das Spiel gewinnen, um bei der nächsten Nominierung gesichert zu sein. Foto: RTL

Können die Rottenburger auf den Punkt liefern, wenn sie unter Druck sind? Beide müssen einen Ball auf zwei Stangen halten, Stationen überwinden und Fragen beantworten.

Die sind mehr oder weniger anspruchsvoll („Welcher Buchstabe folgt auf A?“), doch die beiden gehen diesmal ziemlich harmonisch an die Aufgabe heran. Am Ende können sie jubeln.

Rottenburger schweben nach Triumph auf Wolke sieben

Sie haben es gepackt. Und als verkündet wird, dass die beiden wirklich die Sieger sind, entgleisen Jakub die Gesichtszüge. „Wir haben ein Riesenproblem“, sagt er zu Kate. Er wolle eigentlich gar nicht mehr über „Gloria und ihrem Sklavenbengel“ reden. Der wehrt sich aber gegen Jakub.

Die Rottenburger freuen sich über ihren Triumph. Foto: RTL

Die Rottenburger, die schon gemeinsam bei Temptation Island dabei waren, schweben nach ihrem Triumph auf Wolke sieben. Das Sieges-Adrenalin aktiviert die Leidenschaft. „Ich fand das richtig cool, ich fand das richtig sexy“, sagt Gloria zu Niko. Und der ist auch Feuer und Flamme: „Ich würde dich gerne küssen.“ Glorias Augen funkeln. Leidenschaftliche Küsse folgen. Wer hätte das am Anfang der Folge gedacht...