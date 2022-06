1 Gloria und Nikola Glumac aus Rottenburg sind noch eins von zwei verbliebenen Paaren bei "Temptation Island". Foto: RTL/Frank Fastner

Die Erwartungen an die elfte Folge der diesjährigen Reality-Show "Temptation Island" waren riesig. Schließlich wurde in der vergangenen Woche mit Marc-Robin der erste Fremdgänger der Staffel überführt. Doch plötzlich fließen auch bei Gloria Glumac aus Rottenburg die Tränen.















Link kopiert

Rottenburg - Denn: Auch ihr Ehemann Nikola hat der 28-Jährigen beim vorletzten Lagerfeuer Bilder zum Haare raufen geliefert. Er küsste am Boden liegende Verführerinnen am ganzen Körper bei einer Pyjama-Party und machte auch nicht Halt vor intensiven Massagen der Single-Ladies.

Gloria: "Schlimmste zwei Wochen"

Eine Liste hat Gloria deshalb bereits bei den vergangenen Lagerfeuern aufgestellt. Darauf stehen mittlerweile "mehr als 20 Stichpunkte", die das Rottenburger Ehepaar aus Sicht der 28-Jährigen nach dem Show-Finale kommende Woche besprechen muss. Im Einzelinterview setzt sie noch einen drauf: "Das sind die schlimmsten zwei Wochen seit ich denken kann." Für Niko sei "Temptation Island" die geilste Zeit im Leben – was der 25-Jährige auch nicht müde wird zu betonen. "Für mich ist es einfach der pure Horror", drückt die in Starzach aufgewachsene ihre Gefühle aus.

Niko hingegen ist "einfach nur glücklich", dass Gloria ihn beim Lagerfeuer nicht beleidigt hat. Der Kommentator der RTL-Show fügt süffisant an: "Schön, dass Niko dieser Umstand zum Glücklichsein genügt." Jedenfalls überschlägt sich der 25-Jährige in Lobeshymnen auf seine Ehefrau. "Ich liebe dich Gloria und vermisse dich so sehr." Sogar das in die Villa mitgebrachte Foto der 28-Jährigen bekommt ein paar Küsse ab.

Marc-Robin packt aus

Überlagert wird die neue Folge aber von der Aussprache von Marc-Robin und Michelle. Die 28-Jährige hat das Projekt "Beziehungstest" abgebrochen. Die Bilder ließen keine Fragen offen. "Nimmst du die Pille. Wenn ein Kondom fehlt, fällt das auf", so Marc-Robin zu Verführerin Laura. Als sich die beiden bei Moderatorin Lola Weippert gegenübersitzen, hat Michelle nur noch eine Frage: "Denkst du, du bist treu geblieben?" Mit gebückter Körperhaltung und in sich gekehrt lautet die Antwort des 26-Jährigen: "Ja".

Erst als der Druck durch Moderatorin Weippert und Freundin Michelle zunimmt, packt Marc-Robin aus: "Wir sind uns irgendwo ein bisschen näher gekommen. Das war eine dumme Aktion von mir. Ich bereue es ohne Ende." Weiter noch: "Das hast du nicht verdient." Michelle bleiben nur wenige Worte: "Du hast sechs Jahre Beziehung weggeschmissen wegen einem Kuss. Wir fahren jetzt nach Hause und ich packe meine Sachen."

Zweites Paar scheidet aus

Da waren es nur noch drei Paare – und am Ende der Folge sogar nur noch zwei. Auch Abdu und Jessi verlassen die Reality-Show vorzeitig. Aber: Die beiden bleiben ein Paar. Der Grund für den Abbruch: Abdus Sehnsucht nach Jessi und die Bilder beim Lagerfeuer waren zu viel. "Ich war nur noch am Heulen", bekennt Abdu.

Somit sind Nikola und Gloria Glumac aber weiterhin im Ring – das Staffelfinale steht kommende Woche an. Dann geht es auf die "Temptation-Dates" mit einzelnen Verführern und Verführerinnen. Gloria hat die Ehre zu einem Ausritt mit Johnny und Niko darf Buggyfahren mit Sarah. Ein romantisches Dinner und eine gemeinsame Übernachtung gibt es inklusive. Die ultimative Versuchung steht an.

Staffelfinale: Letztes Lagerfeuer steht an

Und auch das letzte Lagerfeuer steht auf dem Programm. Niko und Gloria haben dann die Möglichkeit, sich auszusprechen. Die Tränen werden erneut fließen. Gloria fragt: "Warum lässt mich mein Mann durch die Hölle gehen?" Und auch die Frage, ob die Rottenburger auch nach der Zeit auf der Insel Paros in der Ägäis noch ein Paar sind, wird dann geklärt.

Aus Nikos Sicht steht dem nichts im Wege. Gloria aber hat Zweifel: "Ich habe keine Kraft mehr." Noch eine Woche müssen sich die Zuschauer gedulden.

0