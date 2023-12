Rottenburgerin beim „Promi-Büßen“: Wer auf Gloria steht – und auf wen Gloria selbst steht

Es wird kuschlig im Büßer-Camp. Nachdem Gloria Glumac bei „Prominent getrennt“ noch mit ihrem Ex Nikola heiße Küsse ausgetauscht hatte, hat sie nun einen anderen Herzbuben für sich entdeckt. „Ich habe ja immer gesagt, dass mich ein Bauer reizen könnte“, berichtet sie unserer Redaktion. Da trifft es sich ja gut, dass mit Patrick Romer ein Landwirt und Teilnehmer der RTL-Sendung „Bauer sucht Frau“ dabei ist.

Schon beim Augenbrauenzupfen sind sich die beiden näher gekommen, nun wagen sie den nächsten Schritt. Gemeinsam kuscheln sie auf dem Boden (dort musste sie als Bestrafung auf einer Isomatte schlafen), teilen sich dabei ein wenig den Schlafsack.

Glorias Favorit im Büßer-Camp: Patrick Romer, Teilnehmer bei „Bauer sucht Frau“. Foto: ProSieben /Nikola Milatovic

Doch Gloria versichert im Gespräch mit der Redaktion: „Nach dem Kuscheln bin ich auf dem Boden geblieben und er ist in sein Bett gegangen.“ Alles ganz brav. Die Sympathien für Patrick sind aber groß. Die Gefühle auch? „Ich habe Patrick im Camp schon sehr gern gehabt.“

Hat sich “Berlin-Boy“ Eric in Gloria verschossen?

Gloria ist zu dem Zeitpunkt nicht klar, dass ein anderer „Büßer“ ebenfalls ein Auge auf Gloria geworfen hat: Eric Sindermann, Teilnehmer von Ex on the Beach (2021), Promi Big Brother (2021) und Sommerhaus der Stars (2022). „Eric war da verschossen, das wusste ich aber nicht“, erzählt sie. „Ich stehe eher auf Typen wie Patrick, die bodenständig und normal sind. Eric ist mehr so der Berlin-Boy.“

Tatsächlich ist der Reality-Star in der Vergangenheit meist negativ aufgefallen. „Zuletzt landete der 35-Jährige in den Schlagzeilen, als er seine Freundin während der Dreharbeiten zu ‘Sommerhaus der Stars‘ in den Würgegriff genommen haben soll, sodass die Produktionsmitarbeiter:innen eingreifen mussten“, schreibt ProSieben in der Kandidaten-Vorstellung.

Gloria steht auf Männer „mit Grips“ – also nicht auf Eric?

In Folge fünf verrät die 31-jährige Gloria, dass sie auf Männer mit Grips steht: „Ich kann nur auf einen Mann hören, der auch was im Kopf hat.“ Wenig später sagt sie zu Eric: „Dir könnte ich nie folgen als Frau.“ Eric verrät gegenüber ProSieben, dass ihn Glorias Aussage schwer getroffen hat: „Sie hat mir mit ihren Worten schon ein bisschen weh getan“ und verdeutlicht, dass „man so nicht mit einem Eric Sindermann redet“.

Es ist wieder Spiele-Zeit im Camp. Beim „Promi-Büßen“ müssen sich die Teilnehmer auch Wettbewerben stellen – links auf dem Pick-up Gloria Glumac. Foto: ProSieben/Nikola Milatovic

Die Rottenburgerin ordnet gegenüber unserer Redaktion ihre Worte ein: „Ich habe mehr oder weniger charmant gesagt, dass er nicht der Typ Mann ist, mit dem ich mich identifizieren kann. Er hat es aufgefasst, als wäre er dumm. Er ist ziemlich ausgerastet, aber ich bin ruhig gewesen.“ Ein eindeutiger Fortschritt bei Gloria, ist sie doch für ihre Ausraster berühmt berüchtigt. Die Worte haben den Nebenbuhler trotzdem verletzt. Tatsächlich sagt Eric gegenüber ProSieben: „Ich habe ein großes Problem, wenn man mich als dumm abstempelt.“

Eric zu Gloria: „Du bist eine kleine Fachangestellte“

Eric teilt in der Sendung dann gegen Gloria aus:„Weißt du, wer du bist, und weißt du, wer ich bin? Du bist eine kleine Fachangestellte!“ Gloria kommentiert das Interview: „Ich fand das total daneben.“

Doch wie viel ist eigentlich echt, was die Zuschauer an Romanzen und Gefühlen im Reality-TV sehen? Ist da nicht vieles nur Show? „Das was ich sage und tue, ist alles real“, beteuert Gloria.

Bei Gloria fließen zum Schluss die Tränen

Auch die Tränen. Denn die fließen zum Schluss von Folge fünf bei Gloria. Der Grund: Sie wird für das „Tribunal der Schande“ nominiert. Und das trifft Gloria hart. Was sie besonders traurig macht: Sie wird nominiert, obwohl sie noch gar nicht bei ihrer „Runde der Schande“ war. Dort wartet Olivia Jones auf die Teilnehmer und arbeitet mit den Kandidaten ihre Realityshow-Verfehlungen der Vergangenheit auf.

Ob Gloria noch in diesen Genuss kommt? Zumindest kracht es am Ende der fünften Folge gewaltig zwischen ihr und Yvonne Woelke (Schauspielerin und Dschungelcamp-Begleitperson). „Halt’s Maul“, schreit Gloria Yvonne an, nachdem diese tröstende Worte an sie richtet, selbst aber Gloria ebenfalls nominiert hat.