Eigentlich ist Gloria Glumac immer für einen Ausraster gut. So war es bei „Temptation Island“, als sie ihren Mann Niko beim Fremdflirten erwischte. So war es, als es um die Aufarbeitung ihrer Trennung von ihrem Ehemann bei „Prominent getrennt“ ging.

Doch im aktuellen TV- und Streaming-Format „Das Große Promi-Büßen“ hört man auch in der dritten Folge von ihr keinen Schrei und keine Attacke. Die 31-Jährige nimmt ihr „Büßen“ anscheinend sehr ernst. Im Gespräch mit unserer Redaktion verrät sie: „Ich habe die Chance genutzt, um mich von der guten Seite zu zeigen. Ich habe versucht, eher streitschlichtend zu sein. Aber ist eher langweilig, und deswegen werde ich nicht gezeigt“, erklärt die gebürtige Wachendorferin, die mittlerweile in Stuttgart wohnt.

Gloria ist Team-Chefin mit mäßigem Erfolg

Bei einem der Spiele in Folge drei ist Gloria zumindest Teamchefin und darf eines der beiden Teams zusammenstellen – was ihr allerdings eher mäßig gut gelingt. Mit eine großen Stange muss eines der Teammitglieder so hoch wie möglich an einer Hauswand kommen.

Wer kommt die Wand höher nach oben? Team-Chefin Gloria (Mitte) versucht mit ihrer Gruppe, die beste Lösung zu finden. Allerdings vergeblich. Foto: ProSieben

Die anderen aus dem Team müssen einen Weg finden, ihr Team-Mitglied so weit wie möglich nach oben zu bringen. Doch das gelingt der anderen Gruppe besser. Strafe: Das Team von Gloria muss ihre Betten aus dem gemeinsamen Schlafraum entfernen und auf dem Boden schlafen.

Romantisches Augenbrauen-Zupfen? Was läuft da?

Doch dafür hat die Sendung ein großes romantisches Highlight zu bieten. Gloria zupft Patrick – ehemals Teilnehmer bei „Bauer sucht Frau“ –die Augenbrauen. Hot! „Ich mag es, Menschen zu verschönern. Und ich habe Patrick so im Gesicht angeguckt und dachte so: Mann, dem könnte ich mal die Augenbrauen zupfen. Da waren so ein paar Haare, die mich gestört haben.“

Gloria Glumac aus Rottenburg: Hat sie ein Auge auf Bauer Patrick geworfen? Foto: Foto & Film Art Hanna Sprißler

Sie setzt sich neben Bauer Patrick aufs Sofa und legt los. Ihr Tipp, dass er nicht ein einziges Mal zucken würde, geht allerdings nicht auf. „Aah, aah, aah“, reagiert der Gezupfte doch empfindlicher als vermutet. „Aua, Alter, spinnst Du. Das tut weh, Alter“, legt der Bauer noch eine Jammerstufe drauf.

Der Auftakt für eine große Romanze? Bauer Patrick gibt schließlich ein Statement ab: „Ich weiß manchmal nicht so genau den Standpunkt zwischen mir und Gloria. Ich weiß nicht, ob sich Gloria da mehr vorstellen könnte.“ Patrick garniert das mit einem kecken Lachen.

Im Sommer sorgten Gloria und Patrick schon für Schlagzeilen

Da geht doch was, oder? Vor allem, wenn man weiß, dass Gloria und Bauer Patrick Romer im Sommer dieses Jahres bereits für Schlagzeilen gesorgt hatten. Am 14. Juli titelte die Bild-Zeitung „Jetzt spricht Bauer Patricks Blondine!“. Damit war Gloria gemeint. Ging das Anbandeln bei den Dreharbeiten vom „Promi-Büßen“ los? „Ob was mit Patrick war oder ist, da muss man tatsächlich einschalten“, sagt Gloria im Gespräch mit unserer Redaktion. Man kann also gespannt sein, wie es donnerstags ab 20.15 Uhr auf ProSieben und einen Tag zuvor im kostenpflichtigen Streaming bei Joyn weitergeht.

Den Zickenkrieg übernehmen Christin und Emmy

Und wer zickt anstelle von Gloria rum? Vor allem Christin Okpara. Teilnehmerin von „Die Sexklinik“, „Are you the one?“ und der „Couple Challenge“, und Emmy Russ, bekannt oder weniger bekannt aus „Berlin Tag und Nacht“ und der Sendung „Ab ins Kloster“. Zwischen beiden kracht es heftig.

Spielt im Zicken-Krieg eine wichtige Rolle: Christin Okpara. Foto: ProSieben

Für eine Niveau-Explosion sorgt da immer wieder Olivia Jones, die bei der „Runde der Schande“ messerscharf analysiert, den Kandidaten die Leviten liest und auch die große Bühne für wirklich wichtige Worte benutzt.

Olivia Jones appelliert: „Nicht wegschauen, wenn jemand unterdrückt wird“

Als sie Mike Cees klar machte, dass er seine Partnerin kontrollieren würde, richtete die Drag-Queen nachdenkliche und aufrüttelnde Worte an die Teilnehmer und die „TV-Nation“.

Olivia Jones richtet nachdenkliche und aufrüttelnde Worte an die Camp-Teilnehmer und die „TV-Nation“. Foto: ProSieben

Sie sagt: „Noch etwas Grundsätzliches, an euch im Schlafsaal und die Zuschauerinnen und Zuschauer da draußen. Kein Mensch hat das Recht, einen anderen Menschen zu kontrollieren, zu manipulieren oder zu unterdrücken. Wenn ihr da draußen das Gefühl habt, von einem nahe stehenden Menschen unterdrückt oder manipuliert zu werden, zögert nicht. Sucht euch Hilfe! Und wenn ihr sowas bei anderen bemerkt: Nicht wegschauen, Hilfe anbieten. Gute Nacht, ihr Hasen.“