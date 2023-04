Die Wutausbrüche der Rottenburgerin in der RTL-Realityshow „Prominent getrennt“ sorgen weiterhin für Gesprächsstoff. Sogar eine Reality-TV-Ikone meldet sich jetzt zu Wort. In der „Villa der Verflossenen“ fliegen derweil die Fetzen zwischen Gloria und Jakub.









Die Nation schaut auf Gloria und ihre Wutausbrüche. Na gut, in diesem Fall ist es „nur“ Julian Stoeckel. Seines Zeichens Reality-TV-Star der ersten Liga, könnte man sagen.

Immerhin hat er einen beachtlichen Wikipedia-Auftritt und ist gerngesehener Gast verschiedener TV-Formate wie „Promi Hot oder Schrott“ auf Vox oder „Promi sucht Hundeglück“ auf Sat.1 Gold (moderiert von Jochen Bendel, ja der von „Ruck Zuck“).

Nun hat also Julian F. M. Stöckel (steht für Julian Frederik Moritz Stoeckel, so viel Zeit muss sein) über Gloria Glumac aus Rottenburg geurteilt. Die ist derzeit mit ihrem Ex-Partner Nikola bei „Prominent getrennt“ auf RTL+ zu sehen – meist zoffend und schreiend.

Julian F. M. Stoeckel äußerte sich am Rande der Premiere von „Happy Birthday Tabaluga“ auch über Gloria Glumac aus Rottenburg. Foto: dpa

Und Stoeckel lässt kein gutes Haar an der 30-Jährigen, wie er dem Online-Starportal „Promiflash“ am Rande der Premiere von „Happy Birthday Tabaluga“ verriet. „Ja, also ich kann Nico nur raten: Von dieser Frau würde ich mich schnellstmöglich trennen – und müsste auch froh sein, dass die weg ist“, wird Stoeckel zitiert.

Gloria hört sich Zoff um Unterhaltszahlungen und Ekel-Funde an

In der sechsten Folge von „Prominent getrennt“ (kostenpflichtig zu sehen im Streamingdienst RTL+) darf sich Gloria aber erst einmal von der mitfühlenden Seite zeigen. Nachdem sie zunächst bedauert, dass Niko beim Spiel in großen Höhen unterschätzt wurde und deshalb nur 500 Euro fürs Team holen konnte (andere dafür kläglich scheiterten), hört sie Silvas Ex-Frau Steffi aufmerksam zu.

Gloria (links), Michelle und Kate trösten Stefanie (Zweite von links) nach dem Streit mit Silva. Foto: RTL

Die erzählt, wie mies sich ihr Ex-Mann verhalte. Er zahle nur unregelmäßig Unterhalt für die drei Kinder. Danach darf Fabio von den Ekel-Funden in der Küche berichten, weil seine Ex Marlisa die Küche nicht im Griff habe.

Es fehlt eindeutig ein bisschen „Drama, Baby“. Doch das kommt noch, keine Sorge. Zunächst werden Pläne geschmiedet. Die nächste Nominierung steht an. Wer muss die „Villa der Verflossenen“ verlassen?

Silva ist fröhlich: Er kann endlich ein gewisses Körperteil wieder sehen

Innerhalb der vier Wände steht Silva („Hot Banditoz“-Sänger und Dschungelcamp-Teilnehmer) voller Begeisterung fest, dass er nach langer Zeit „seinen Penis das erste Mal wieder sehen kann“, da in den aufreibenden Wochen sein Bauchumfang geschrumpft ist. Draußen versucht Gloria andere Bewohner auf Kurs zu bringen, um Silva und seine Ex zu nominieren.

Marc-Robin (links) verabschiedet Silva und Stefanie. Foto: RTL

Natürlich nominieren Gloria und Niko dann auch die beiden, so wie die Mehrheit – Silvia und Silva müssen die Koffer packen. Die Rottenburgerin begründet: Grund seien die „Respektlosigkeiten“, die Silva an den Tag gelegt habe. „Steffi, Du bist eine ganz tolle starke Frau. Nimm ihn nicht zurück.“ Jakub („Temptation Island VIP“) ist fassungslos: „What the fuck, das hat sie doch nicht gesagt, oder?“

Jakub streitet mit Gloria: „Ich finde es geisteskrank“

Er stellt Gloria – die zuletzt auch Drohungen in den sozialen Medien erhielt – zur Rede: „Warum hast du diesen Spruch gesagt? Die haben drei Kinder, ich finde es geisteskrank.“ Die 30-Jährige wehrt sich. Jakub habe bei der vorangegangenen Nominierung etwas Ähnliches zu Niko gesagt. Das sei „Doppelmoral“.

Jakub nominiert Gloria und Niko. Später zofft er mit der Rottenburgerin.

Später kommentiert sie trocken: „Das kann er sich in den Arsch schieben.“ Doch nun steigt die Sorge. Jakub werde sie künftig weiterhin nominieren, ist sie sich sicher. Andere wüssten das jetzt und könnten auf den Zug aufspringen.

Niko versucht im Männer-Gespräch, die Wogen zu glätten. Doch das Einzige, was er rausbringt, ist: „Ich will keinen Streit.“ Gloria ist sauer auf ihren Ex. Die beiden ehemaligen „Temptation Island“-Teilnehmer zoffen mal wieder.

Gloria wehrt sich. Die Kritik von Jakub sei „Doppelmoral“. Später sagt sie: „Das kann er sich in den Arsch schieben.“ Foto: RTL

Die Rottenburgerin meckert: „Klar, dass Du da nicht hinter mir stehst. Weil Du die Eier dazu nicht hast. Du stehst immer nur daneben und guckst.“ Gloria bezeichnet Niko als „Lappen“. Das ist ihm zu viel. Er steht auf und geht. Am Ende fließen bei ihr die Tränen. „Er würde nie was sagen zu anderen“, schluchzt sie.