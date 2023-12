Rottenburgerin beim „Promi-Büßen“: Gloria geht mit Bauer Patrick lieber ins Hotel-Liebesnest

Wenn am Donnerstagabend auf ProSieben die letzte Folge von „Das große Promi-Büßen“ (auch beim Streamingdienst Joyn) gezeigt wird, dann ist Gloria Glumac aus Rottenburg nicht mehr dabei. Denn sie hatte zuvor von sich aus den Schlussstrich gezogen. Die Gründe: dicke Luft im Camp, Einsamkeit und Liebelei.

Dicke Luft deshalb, weil Gloria richtig sauer über ihre Nominierung war. Obwohl sie ihre „Runde der Schande“ noch nicht absolviert hat, muss sie um den Verbleib in der Realityshow kämpfen. Die Aufgabe erledigt sie gegen Kandidatin Emmy Russ (Reality-Dauerteilnehmerin, unter anderem Beauty and the Nerd, Promi Big Brother und Kampf der Realitystars) mit Bravour. Zuvor gibt es aber kräftig Zoff mit Yvonne Woelke (Schauspielerin), die Gloria so richtig auf die Palme bringt.

Gloria beschimpft Yvonne Woelke

Als Yvonne Gloria Mut zusprechen will, findet dass die Rottenburgerin gar nicht gut. Denn ihre Mitstreiterin hat Gloria zuvor selbst nominiert. „Laber mich nicht voll, Alter. Ganz ehrlich, halt deine dumme Schnauze! Halt’s Maul“, teilt die 31-Jährige aus.

Für solche Ausraster war Gloria bei ihren vorherigen TV-Auftritten berühmt berüchtigt. Bei Temptation Island flogen vor allem die Fetzen mit ihrem Ehemann Nikola, weil der fröhlich mit anderen Frauen rumflirtete. Die Ehe endete schließlich bei „Prominent getrennt“. Auch dort war Gloria für ihre verbalen Attacken bekannt.

In der „Runde der Schande“ fließen bei Gloria die Tränen

Da passt es ja, dass Gloria in dieser Folge auch ihre „Runde der Schande“ hat. Dort wird sie von Drag-Queen Olivia Jones mit ihren vorherigen TV-Sünden konfrontiert. Und es fließen die Tränen bei Gloria. Denn die „Runde der Schande“ wird zur großen Ehe-Analyse. Warum Gloria da sitzt, wo sie sitzt, wird sie von Jones gefragt. „Weil ich mich in der Vergangenheit oft einem Menschen gegenüber sehr schlecht verhalten habe.“

Gemeint ist natürlich Nikola. Die Szenen, die gezeigt werden, gehen Gloria sichtlich nahe. Die anderen Camp-Teilnehmer zeigen sich geschockt. „Das war ja psychische Gewalt auf höchstem Niveau“, stellt Eric – der zuvor ein Auge auf Gloria geworfen hatte – fest.

Knallharte Ehe-Analyse von Olivia Jones

Aufgrund der TV-Szenen resümiert Olivia Jones: „So klingt nicht mehr die große Liebe.“ Die TV-Ikone findet zwar, dass Gloria gerechtfertigerweise Nikos Verhalten nicht gut heißen konnte, wie sie sich dann verhalten habe, könne sie aber nicht verstehen. Rückblickend sagt Gloria zur „Runde der Schande“: Die ist superkrass gewesen, ich habe sofort geweint. Olivia Jones war auch sehr beeindruckend und respekteinflößend. Sie hat mich am Anfang fünf Minuten nur angeguckt und geschwiegen. Das war krass.“ Die Strafe für Gloria: Latrinenputzen.

Warum Gloria das Camp verlässt

Allerdings ist Glorias Verbleib im Camp nur noch begrenzt. Denn als Patrick Romer („Bauer sucht Frau“) die TV-Show verlassen muss, ist für sie auch Schluss. Beide hatten zuvor miteinander angebandelt. „Er war dann dort nur noch meine einzige Bezugsperson“, erzählt sie im Gespräch mit der Redaktion. Die Verantwortlichen hätten ihren Camp-Auszug dann auch akzeptiert. „Ich wollte dann einfach nur zu ihm.“

Und Gloria verrät: „Ich durfte dann auch zu ihm ins Hotel und wir haben die Nacht miteinander verbracht. Das war schön.“

Wie ist der aktuelle Liebes-Status von Gloria?

Doch wie ist mittlerweile der Liebes-Status von Gloria? Einige Zeit nach dem Dreh? „Ich bin Patrick sogar noch in den Urlaub gefahren und wir haben uns auch gut verstanden. Aber es gab die Dinge, die haben nicht gepasst“.

Mit ihrem Noch-Ehemann Niko habe sie allerdings weiter Kontakt. „Täglich sogar. Ich möchte aber nicht draufeingehen, wie der Kontakt ist, weil ich keinen Bock habe, dass fremde Menschen über meine Ehe oder Nicht-Ehe urteilen.“ Oder gibt es einen ganz anderen Herzensmann? „Das bleibt aktuell mein Geheimnis.“