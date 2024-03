In der Region wurde am Wochenende gefeiert, gebummelt und bestaunt. Ob Zumba, verkaufsoffener Sonntag, Mittelaltermarkt oder Jazzkonzert - wir haben eine Auswahl der Veranstaltungen zusammengetragen.

Kurz vor Ostern waren am Wochenende viele in Einkaufslaune.

Viel los war bei den verkaufsoffenen Sonntagen, Konzerten und Ausstellungen. Auch sportlich ging es rund.

Schwarzwald-Baar-Kreis

Der verkaufsoffene Sonntag in Schwenningen lockte Besucher aus einem weiten Umkreis in die Innenstadt. Sie nutzten die Gelegenheit, sich in den Geschäften umzusehen. Auch an den Jahrmarktständen fand sich eine Vielfalt an Produkten

Von Filzprodukten zu Textilien war beim 31. Bad Dürrheimer Kunsthandwerkmarkt alles dabei, was das Herz von Deko-Fans höherschlagen lässt.

Kreis Rottweil

Spannung bis zur letzten Sekunde bot der Biathlon-Wettbewerb. Bis auf ein paar wenige Tropfen blieb das Wetter dem verkaufsoffenen Sonntag und der Biathlon Tour auf dem Rathausplatz in Schramberg milde gestimmt.

Für reichlich gute Stimmung und eine große Zuschauerzahl in der Szene 64 in Schramberg sorgten die Blackforest Allstars.

Von Keramik und Plüschtieren bis hin zum gebrauchten E-Bike war bei „Sulz blüht“ so gut wie alles zu haben. Der verkaufsoffene Sonntag begeisterte mit seinen zahlreichen Angeboten die Besucher.

An diesem Wochenende sind in Schramberg zwei Popup-Stores erfolgreich an den Start gegangen: Das Rocklorebäck Irish Pub samt Shop und der Chilltime Kiosk.

Ein voller Erfolg war das traditionelle Fastenessen für den guten Zweck unter dem Motto „Kochen, genießen, Gutes tun“ in Oberndorf.

Zollernalbkreis

Anlässlich ihres 85-jährigen Bestehens hat die Hexenzunft Obernheim zu einem Konzert mit den Dorfrockern in die Festhalle eingeladen. Mit Erfolg: Diese war restlos ausverkauft – und die vielen Besucher feierten und sangen kräftig mit.

Am Wochenende haben bei den Schlossfestspielen in Geislingen sogar Mittelaltergruppen aus Ungarn, Frankreich und Tschechien ihre Lager aufgeschlagen.

Floristik im Kuhstall: Vier der fünf Floristinnen haben in Balingen noch einmal den ehemaligen Kuhstall hinter dem Gasthaus Lang in ein Blumenmeer verwandelt – wie im vergangenen Jahr im Rahmen der Gartenschau.

Wenn in Geislingen der HGV was losmacht, reißt der Himmel auf. Und so kamen am verkaufsoffenen Sonntag die Einkaufswütigen in Scharen, um zu shoppen oder einfach nur zu bummeln. Angebote gab es zuhauf.

Kreis Freudenstadt

68 Zumba-Teilnehmende, sieben Typisierungen, neun Zumba-Trainerinnen und zehn Sponsoren brachten Organisator Bernd Weidenhammer bei der Sozialaktion am Samstag in Eutingen zum Strahlen. Gemeinsam mit seiner Zumba-Familie, dem SV Eutingen und dem DRK-OV Eutingen machten sich alle für kranke Kinder stark.

Mit seinem Programm „Hämmerle eskaliert“ traf der Kabarettist Bernd Kohlhepp alias „Herr Hämmerle“ bei „Kultur im Museum“ in Dornstetten voll ins Schwarze.

Der Horber Schwimmtag für Grundschulen war für alle eine gelungene Sache: Schüler, Betreuer und Eltern.

Rund 160 Sportler wurden bei der Sportlerehrung der Stadt Freudenstadt für ihre Erfolge ausgezeichnet.

Kreis Calw

45 Unternehmen präsentieren sich beim Ausbildungsmarkt der Gemeinschaftsschule Neubulach.

Die Bühne des Kubus in Nagold wurde zum Schauplatz einer herausragenden musikalischen Begegnung: Die Junior Big Band des Otto-Hahn-Gymnasiums in Nagold vereinte sich mit dem renommierten „Jazz & More Collective“ zu einem unvergesslichen Konzertabend, der das Publikum in den Bann des Jazz zog.

Seit 100 Jahren gibt es den Musikverein Höfen. Das wurde jetzt mit einem großen Konzert gefeiert – in der proppevollen evangelischen Kirche. Zu hören waren dabei nicht nur die Höfener Musiker, sondern auch befreundete Akteure aus der Region.

Ortenaukreis

Kunst, Musik, Tanz, Sport und vieles mehr: Der Frühlingsempfang der Stadt Lahr hat ein gutes Unterhaltungsprogramm geboten.

Um am Sonntag alle Standorte der Ettenheimer Mobilitätsmesse zu erreichen, musste man selbst mobil sein: Neben Geschäften im Stadtkern und im Gewerbegebiet Radackern öffneten auch Unternehmen im „DYN A 5“ und in Altdorf ihre Pforten.

In herausragender Verfassung präsentierte sich am Samstag die Jugendkapelle des Musikvereins Ichenheim beim ersten eigenen Konzert unter dem Motto „Legendär“ in der Langenrothalle.