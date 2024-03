Selbstgebrautes Bier kommt gut an

Fastenessen in Oberndorf

1 Lange ausruhen kann sich der Missionsausschuss nicht. Schon am Samstag, 23. März, heißt’s wieder: Ärmel hochkrempeln. Foto: Fahrland

Ein voller Erfolg war das traditionelle Fastenessen für den guten Zweck unter dem Motto „Kochen, genießen, Gutes tun" in Oberndorf.









Zu Speis und Trank in Gesellschaft hatte der Missionsausschuss der Katholischen Kirchengemeinde St. Michael am Sonntag ins Don-Bosco-Haus eingeladen. Am Ende sprachen die restlos geleerten Töpfe eine deutliche Sprache.