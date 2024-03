6 Beim Dorfrocker-Konzert wurden auch die jungen Fans mit einbezogen und kurzerhand auf die Bühne geholt. Foto: Volker Schweizer

Anlässlich ihres 85-jährigen Bestehen hat die Hexenzunft Obernheim zu einem Konzert mit den Dorfrockern in die Festhalle eingeladen. Mit Erfolg: Diese war restlos ausverkauft – und die vielen Besucher feierten und sangen kräftig mit.









Endlich mal was los in Obernheim, so war der Tenor nach Aussage manch einigen Jugendlichen. Was war los? Die Hexenzunft Obernheim hat zu ihrem Fasnetsjubiläum die bekannte Partyband Dorfrocker mit den drei Thomann-Brüder Tobias (Sänger), Philipp (Gitarrist) und Markus (Akkordeonspieler) mit ihrer Band eine Riesenshow in der Festhalle präsentiert.