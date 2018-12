Rückblick vom 14. Dezember Stadtgespräch: Die Nachrichten des Tages

Wegen eines Unfalls musste die A 81 zwischen Rottweil und Oberndorf am Freitagmorgen voll gesperrt werden. Es bildete sich ein langer Stau. Bei der Kollision wurde eine Person verletzt.

In Schömberg im Zollernalbkreis hat die Lagerhalle einer Firma gebrannt. Rund 70 Feuerwehrleute waren im Einsatz, es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 200.000 Euro.

Zwei Tage lang hat der mutmaßliche Attentäter Chérif C. die französische und deutsche Polizei in Atem gehalten. Am Donnerstagabend wurde er von der Polizei erschossen. Jetzt will die Elsass-Metropolizei zurück in die Normalität.