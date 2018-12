Villingen-Schwenningen Emes-Areal wird Erdboden gleich gemacht

Das Gebäude "Galvanik I" mit seinem großen Schornstein steht bereits nicht mehr. Stattdessen thront ein Bagger am Mittwochmittag auf einem riesigen Haufen Schutt und Ziegelsteinen. Nachdem vergangene Woche in der Nacht auf Freitag Bagger und Abrissgeräte eingetroffen sind, hat die Abbruchfirma Wist am Montag damit begonnen, die zuvor bereits entkernten Gebäude des Emes-Areals abzureißen. Von der Gartenschule aus bietet das Passanten derzeit einen ungewohnt weiten Blick in Richtung Marktplatz.

Nun, da das Haus im Innenhof platt und so für die acht Mann der Firma sowie deren Geräte Bewegungsfläche geschaffen ist, beginnt die Arbeit an den Gebäuden entlang der Bürkstraße. Doch ganz so flott wird es diesen nicht an den Kragen gehen, wie Geschäftsführer Jan Wist erklärt. "Das denkmalgeschützte Gebäude an der Ecke Garten-/ Bürkstraße soll stehen bleiben, während die daneben abgerissen werden. An vielen Stellen, wie etwa den Balken im Dachstuhl, sind diese aber miteinander verbunden."

19 Wohnungen sollen in Eckgebäude entstehen