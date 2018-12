Empfingen Es bleibt dabei: kein Autohof auf Shell-Gelände

Der Verwaltungsgerichtshof Mannheim hat am 10. Februar 2016 in der Verwaltungsrechtssache Lidl entschieden, dass der Bebauungsplan zumindest für den Bereich des Sondergebiets unwirksam sei. Die Gemeinde musste handeln und den Bebauungsplan rechtssicher machen. Eine gute Gelegenheit, um auch in Sachen Autohof Nägel mit Köpfen zu machen. Gebhard Gfrörer vom gleichnamigen Ingenieurbüro stellte den Vorentwurf des Bebauungsplans am Dienstagabend im Gemeinderat vor, der aber noch die weiteren Verwaltungsschritte durchlaufen muss.

Shell hatte im vergangenen Jahr geäußert, dass das Unternehmen lediglich plane, den Parkraum für Lkw auf dem "bestehenden Autohof" um die Fläche der Werkstatt zu erweitern, die auf dem Grundstück steht und abgerissen werden soll. Im neuen Bebauungsplan gibt es aber weiterhin nur eine Berechtigung für maximal 17 Standplätze. "Uns ist bewusst, dass das jetzt noch nicht eingehalten wird. Und wenn wir wollten, könnten wir mit der Baurechtsbehörde kommen", so Truffner. Horb könnte also im Auftrag der Gemeinde tätig werden. Doch das wolle man aktuell nicht. "Wir sind ja im Bebauungsplanverfahren. Wir wollen das, was vorher auch war, nur jetzt dann rechtlich sicher." Gut möglich also, dass Empfingen einen harten Kurs gegen Shell fahren könnte, wenn der Bebauungsplan rechtskräftig ist.

Nicht gänzlich dagegen

Gänzlich gegen einen Autohof sei man ja auch nicht: Nur dann eben an einem anderen Standort. "Wir haben es Shell ja schon mehrfach angeboten, dass wir einen Autohof gerne auf der anderen Autobahnseite direkt an der Ausfahrt nach Haigerloch im Zuge des Interkommunalen Gewerbegebiets machen könnten. Doch das dauert wohl Shell zu lange und ist auch noch unsicher, da die Gemeinde hier erst einmal die notwendigen Grundstücke erwerben muss."

Und was macht Shell? Das Unternehmen scheint noch weiter für einen Autohof am alten Standort zu kämpfen. Truffner informierte, dass Shell erneut Messungen bezüglich Verkehr und Lärm durchgeführt habe, was übrigens die Verwaltung ebenso durchführte. Es ist sicher zu erwarten, dass der Konzern Einwände gegen den Bebauungsplan einbringt. Umso wichtiger ist es Truffner, dass sich die Gemeinde einen Fachanwalt an die Seite geholt hat. Shell selbst will sich zur aktuellen Entscheidung, die einstimmig ausfiel, nicht äußern. "Wir bitten um Verständnis, dass wir den Entscheid vor behördlicher Veröffentlichung nicht kommentieren", erklärt Cornelia Wolber, Pressesprecherin Shell Deutschland, Österreich, Schweiz.