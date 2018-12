Calw Stromausfall legt zeitweise ganze Stadt lahm

Am Mittwoch um 16.13 Uhr gingen in Calw die Lichter aus. In manchen Stadtteilen dauerte der Stromausfall nur wenige Sekunden, in Stammheim dagegen blieb es mehr als eine Stunde lang dunkel.

Dagmar Jordan, Pressesprecherin der Energie Baden-Württemberg AG, berichtet von zwei Fehlerstellen an 20.000-Volt-Mittelspannungskabeln. Die erste Fehlerstelle befinde sich auf der Kabelstrecke zwischen dem Schaltwerk Stammheim und der Umschaltstation Hölderlinstraße, die zweite zwischen dem Umspannwerk Teinach und dem Schaltwerk Calw. Durch Umschaltungen im Netz sei die Stromversorgung für Teile von Stammheim um 16.55 Uhr wieder hergestellt worden, für den Rest des Teilorts um 17.16 Uhr.

"Das Stromnetz ist so ausgebildet, dass ein Ausfall durch die Umschaltung auf andere Kabelstrecken aufgefangen werden kann", erklärt Jordan. Am Donnerstagmorgen wurden die Kabelabschnitte überprüft. "Weil es sich um Erdkabel handelt, wird die Strecke mit einem Sensor abgefahren, um die Fehlerstelle zu finden", sagt sie. Wenn ein nicht funktionierender Kabelabschnitt geortet sei, werde an dieser Stelle eine Grube gegraben und der Abschnitt ersetzt.