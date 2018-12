Schömberg Keine Verletzten bei Brand nahe Wertstoffhof

Schömberg - In der Nähe des Wertstoffhofs in Schömberg hat es am Freitagmorgen gebrannt. Betroffen war die Lagerhalle einer angrenzenden Firma. Der Brand habe sich in den frühen Morgenstunden in einem Raum im Inneren des Gebäudes entwickelt. Zur genauen Brandursache konnte Schömbergs Stadtbrandmeister Armin Müller vor Ort noch keine Auskunft geben. Als die Einsatzkräfte gegen 6.30 Uhr eingetroffen sind, sei das Gebäude stark verraucht gewesen, kurz darauf habe der Dachstuhl lichterloh gebrannt.