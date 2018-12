Nagold Neuanfang für den alten Bahnhof

Denn bereits seit letztem September ist eine Baustelle rund um das historische Gebäude abgesperrt, weite Teile des Baus sind zudem eingerüstet, überall sind Handwerker mit ihren Arbeiten beschäftigt. "Die kommen allesamt aus der Region", erläutert Investor Reinhold Fleckenstein. Wobei manche der Bauleute schon ganz besondere Fähigkeiten mitbringen müssen, "gerade bei den Natursteinmetz- und Zimmerer-Arbeiten". Denn Nagolds Bahnhof steht unter Denkmalschutz.

Und das ist immer – vornehm ausgedrückt – eine Herausforderung. Für Architekt Roman Benz (der die Aufgabe gemeinsam mit Ehefrau Julia Benz stemmt) auch eine Premiere, da es sein erstes historisches Bauobjekt ist, das er "in die Moderne" führen darf. "Die alte Bauweise hat schon so ihre Tücken", erzählt Benz beim Rundgang über die Baustelle. Historische Baupläne gebe es so gut wie keine, jede Wand, jede Decke, die man "öffnet", kann ungeahnte Überraschungen bergen. Weshalb er und das Investoren-Paar noch Architekt Horst Walz als Berater dazu geholt haben. Zwar ist Walz selbst längst im (Un-)Ruhestand, wie dieser selbst erläutert. Aber als ehemaliger Bau-Sanierer des Nagolder Rathauses und der Alten Seminarturnhalle hat er viel Erfahrung in der Stadt beim Umgang mit den "alten architektonischen Schätzchen".

Echte kleine Sensationen kommen zutage