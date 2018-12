Eutingen/Straßburg Todesangst an deutsch-französischer Grenze

Den Weihnachtsmarkt in Colmar konnte der 60-Jährige mit seiner Frau trotz des erhöhten Sicherheitsaufkommens genießen. Überall seien Maschinenpistolen zu sehen gewesen, beobachtete der Eutinger, zudem waren die Zufahrtsstraßen mit Müllwagen und Kleinbussen blockiert, um den Weihnachtsmarkt zu schützen. Beklemmend fand Schwarzer das nicht – im Gegenteil: "Wir haben uns dadurch sehr sicher gefühlt."

Vier Polizisten an der Grenze

Auf der Rückfahrt änderte sich das. Die Schwarzers wollten dieses Mal über die Europabrücke zwischen Straßburg und Kehl fahren – der meistbenutzte deutsch-französische Grenzübergang. Nach einem kurzen Einkauf in Straßburg starteten die beiden Eutinger gegen 16.30 Uhr – und standen eine halbe Ewigkeit an der Grenze. Schwarzer: "Nach drei Stunden sind wir dann umgedreht und wollten den Grenzübergang etwas weiter südlich in Richtung Offenburg nehmen. Doch da kamen wir vom Regen in die Traufe."

Denn: Auch am Grenzübergang Pont Pflimlin im Straßburger Süden wurde intensiv kontrolliert. Das Problem: von gerade einmal vier deutschen Polizisten. Das zog sich über Stunden hin. "Den vier Polizisten mache ich keinen Vorwurf. Die haben einen Super-Job gemacht", betont der Eutinger Unternehmer und kritisiert: "Wie kann ich als Führungsebene der Polizei da nur vier Jungs hinstellen?"

Doch auch an der Pont Pflimlin sah Schwarzer handwerkliche Fehler. Anstatt große Fahrzeuge auf den danebenliegenden Parkplatz zu leiten, habe man sie mitten auf der Fahrbahn durchsucht – ohne Schutz für die nachfolgenden Autos. Auch die Schwarzers standen in der Schlange hinter einem Lastwagen, dessen Ladefläche die Polizisten direkt vor ihrer Windschutzscheibe geöffnet hätten. "Wenn der Attentäter da drinsitzt, dann eröffnet der doch sofort das Feuer – und meine Frau und ich sind kaputt", schimpft Schwarzer. "Ich habe in dem Moment meine Frau angeschaut und sie mich. Wir waren schneeweiß im Gesicht. Wir hatten danach Todesangst."

Beschwerde in Stuttgart

Am Donnerstag nahm Schwarzer dann Kontakt mit Volker Schindler auf. Er ist Bürgerbeauftragte des Landes Baden-Württemberg und zuständig für den Kontakt zwischen Bürgern und der Polizei. "Ich habe ihn gefragt, warum da nur vier deutsche Polizisten an der Grenze stehen. Er meinte, so etwas würde mehr Vorbereitung brauchen. Ich habe gesagt: Falsch, da braucht man nur einen Anruf", ärgert sich Schwarzer. Er hätte sich gewünscht, dass zum Beispiel Nachwuchskräfte von der Hochschule der Polizei in Villingen-Schwenningen herangezogen werden. Auch Zollbeamte, die früher an der deutsch-französischen Grenze standen, hätten aus Schwarzers Sicht eingesetzt werden können. "Dann heißt es halt mal: Heute werden keine Steuern eingetrieben, heute werden Menschen geschützt", meint der Eutinger.

Für die Schwarzers wurde der Weihnachtsmarktbesuch in Colmar damit zu einer echten Odyssee. Drei Stunden Warten an der Kehler Europabrücke, dann noch einmal dreieinhalb Stunden an der Pont Pflimlin. Erst um 1 Uhr nachts waren sie wieder in Eutingen.