Die Vorbereitungsmaschinerie lief schon Wochen zuvor auf Hochtouren, von 7. bis 9.Juni 2022 war es dann soweit: Der Bundespräsident besuchte Rottweil, wollte im Rahmen seiner „Ortszeit“ mit vielen Bürgern in Kontakt kommen.

Steinmeier zeigt sich bürgernah

Das ist in Rottweil gelungen: Steinmeier zeigte sich gleich bei seiner Ankunft beim Gang durch die Innenstadt bürgernah und wurde in Rottweil herzlich empfangen, er besuchte später auch den Wochenmarkt, schaute bei der Narrenzunft vorbei, zwirbelte Brezeln in der Bäckerei Mink, genoss die Aussicht vom Testturm, nahm sich viel Zeit beim Besuch in der Synagoge und brachte mit spontanen Einkaufsstopps im örtlichen Handel das Konzept auch mal aus der Reihe. Auch ein Besuch in unserer Redaktion stand auf dem Programm. Bei einer Kaffeetafel mit Bürgern aus verschiedenen Bereichen stellte er sich auch kontroversen Fragen.

Montagsspaziergänge ein Thema

Ein Organisator der Spaziergänge in Rottweil hat kurz vorher seine Teilnahme an der Runde abgesagt. Es habe „keinen Sinn“. Steinmeier bedauert die mangelnde Gesprächsbereitschaft. Die Montagsspaziergänge in Rottweil waren ein Grund gewesen , warum der Bundespräsident hier das Gespräch mit den Bürgern suchen wollte.

Vom Hotel Johanniterbad aus erledigte das Staatsoberhaupt zwischendurch übrigens Amtsgeschäfte. Als symbolischer Akt für die Verlegung des Amtssitzes war die Standarte des Bundespräsidenten in Berlin eingeholt und im Hotel Johanniterbad wieder gehisst worden.

Live-Blog zum Nachschauen

Zum krönenden Abschluss zeichnete Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier dann im Beisein von Ministerpräsident Winfried Kretschmann verdiente Persönlichkeiten aus.

All das haben wir unter anderem in unserem Live-Blog mit vielen Bildern und Videos begleitet – den gibt’s zum Nachschauen hier. Wie die Zeit vergeht...