11 Eine der vielen Bürgerbegegnungen gleich in den ersten Minuten: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (links), begleitet von OB Ralf Broß, spricht mit der 91-jährigen Rottweilerin Gabriele Piecha, die den Bundespräsidenten willkommen heißt. Foto: Otto

Was für ein Empfang: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist am Dienstagmittag in Rottweil eingetroffen und wurde am Schwarzen Tor von Oberbürgermeister Ralf Broß und vielen Bürgern herzlich empfangen.















Link kopiert

Rottweil - Die Sonne lacht vom Himmel, die Menschen strahlen und der Bundespräsident ist bestens gelaunt. Frank-Walter Steinmeier steigt am Dienstag gegen 11.30 Uhr direkt vor dem Schwarzen Tor aus seiner Limousine, winkt den Menschen mit einem fröhlichen "Hallo" strahlend zu und wird von Oberbürgermeister Ralf Broß in Empfang genommen, der ihn hocherfreut in Rottweil begrüßt.

Bundespräsident hautnah

Und er erweist sich tatsächlich wie angekündigt als Bundespräsident zum Anfassen. Sogleich sucht Steinmeier den Kontakt mit den Bürgern, die ans Schwarze Tor gekommen sind, unterhält sich mit Kindern und nimmt Willkommensgrüße entgegen. Der Empfang ist überaus herzlich. "Wir freuen uns, dass Sie in Rottweil sind, ruft eine Frau." "Das ist einfach wunderbar für die Stadt", sagt ein anderer.

Passend dazu: Steinmeier in Rottweil - Besuch vom Staatsoberhaupt – das liegt lange zurück

Broß erklärt die Rottweiler Fasnet

Auf dem Weg durchs Schwarze Tor unterhält sich Broß mit Steinmeier und erklärt dann schmunzelnd: "Ich habe gerade versucht, dem Herrn Bundespräsidenten zu erklären, was im Winter hier los ist an der Fasnet – es ist schwer zu erklären."

Menschen winken aus den Fenstern der schmucken Häuserfassaden und Steinmeier winkt zurück. "Wohnen Sie da privat?", will er wissen. Ja, in Rottweil wohnt man in solch altehrwürdigen Häusern privat.

Plausch mit den Bürgern

Auf dem Weg zum Alten Rathaus, begleitet von Security, spricht Steinmeier unter anderem mit der 91-Jährigen Gabriele Piecha, die sich sehr freut, den Bundespräsidenten zu treffen. "Ein sehr sympathischer Politiker", sagt die Rottweilerin uns hinterher begeistert. Und in einem Interview, das sie anschließend einem Fernsehsender gibt, sagt Sie auf die Frage zu den Montagsspaziergängern in Rottweil – die auch in Berlin aufgefallen sind – dass ihr diese gewaltig gegen den Strich gehen.

Steinmeier geht dann weiter ins Rathaus, wo er sich ins Goldene Buch der Stadt einträgt. Später wird er unter anderem die Synagoge und den Testturm besuchen.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat damit seine "Ortszeit" in Rottweil angetreten. Bis Donnerstag verlegt er seinen Amtssitz in die älteste Stadt Baden-Württembergs. Bei seinem Besuch will des Bundespräsident an den drei Tagen vor allem den Kontakt mit den Bürgern suchen und erfahren, was sie umtreibt.

0