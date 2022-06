1 Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (links) in der Bäckerei. Foto: Denzel/dpa

Der zweite Tag des Aufenthalts von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Rottweil begann früh. Um 6 Uhr stand er in der Backstube.















Rottweil - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier besucht während seines Aufenthaltes in Rottweil die Bäckerei Mink. Morgens um 6 Uhr stand er so am zweiten Tag seines Aufenthalts in der ältesten Stadt Baden-Württembergs in der Backstube und versuchte sich, etwas von der Bäckerkunst des Brezelschlingens abzuschauen.

Im weiteren Verlauf seines Ortszeit-Programms besuchte Steinmeier gemeinsam mit Oberbürgermeister Ralf Broß unter anderem das Forum Kunst.

