4 Narrenmeister Christoph Bechtold (rechts) erklärt dem Bundespräsidenten die Details des Rottweiler Fransenkleidles. Foto: Graner Photodesign

Rottweil kann mit Fug und Recht von sich behaupten: Was der Bundespäsident hier erlebt und sieht, ist einmalig: einen Federahannes zum Beispiel. Außerdem geht es am zweiten Tag "kontrovers" zu.















Link kopiert

Rottweil - Narrenmeister Christoph Bechtold braucht etwas Geduld, bis der Bundespräsident am Mittwochvormittag schließlich in der Hauptstraße 1 ankommt. Der Besuch auf dem Wochenmarkt zuvor hat sich angesichts der vielen Gespräche mit Bürgern hingezogen.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Rottweil - hier geht es zu unserem Liveblog

Doch dann kommt Frank-Walter Steinmeier – und stellt gleich schmunzelnd fest: "Aha, die Theke ist besetzt." In der Tat – in der Zunftstube gibt es aber an dem Tag nur Wasser. Zusammen mit Bechtold und den Jungnarren Raven Wenzler und Simon Weiss geht es hoch in die Ausstellung. Steinmeier steht dort gleich einem Federahannes in voller Pracht gegenüber und lässt sich in die Geheimnisse der Rottweiler Kleidle einweisen. Ob auch weitere Figuren hinzu kommen können, will er wissen. Nein, sagt Bechtold, hinzu erfunden wird bei der Rottweiler Fasnet nichts.

Das ganze Jahr geht es irgendwie um Fasnet

Steinmeier interessiert sich auch für die Gründe des von Bechtold angesprochenen Austritts aus der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte. "Es war uns zu karnevalistisch", sagt der Narrenmeister.

Passend dazu: Steinmeier in Rottweil - Besuch vom Staatsoberhaupt – das liegt lange zurück

Die beiden Jungnarren erzählen, dass es daheim eigentlich das ganze Jahr über irgendwie um Fasnet geht und versuchen dem Bundespräsidenten zu verdeutlichen, was sie an der Rottweiler Tradition fasziniert.

Gespräch beim Schwarzwälder Boten

Anschließend kommt Frank-Walter Steinmeier auf einen Besuch in unserer Lokalredaktion vorbei. Und die Narrenzunft wirkt noch nach: "Da steckt mehr dahinter, als man im Vorhinein denkt", sagt er. Bei einem Gespräch in lockerer Runde reichen die Themen von der Rottweiler Kommunalpolitik und den Debatten, die die Menschen vor Ort umtreiben, bis zu den aktuellen Preisen an der Tankstellen und dem Ukraine-Krieg mit all seinen Auswirkungen. Auch die Möglichkeiten für die Jugend in der Region und der Fachkräftemangel werden besprochen. Dass Rottweil attraktiv ist, steht außer Frage. Allerdings ist die Konkurrenz der Ballungsräume groß.

Lesen Sie auch: Bundespräsident backt Brezeln

Kaffetafel kontrovers

Auch an der "Kaffeetafel kontrovers" im Johanniterbad ist die Vielfalt der Themen später am Tag derart groß, dass der herrliche Kuchen zunächst nur angeschaut werden kann. Zu vieles gibt es zu besprechen.

Peter Bruker von den Kreis-Grünen berichtet von der Entwicklung der Montagsspaziergänge und es steht die Frage zur Debatte, wie man damit umgeht. Eine Lösung? Schwierig. Ein Organisator der Spaziergänge in Rottweil hat kurz vorher seine Teilnahme an der Runde abgesagt. Es habe "keinen Sinn". Steinmeier bedauert die mangelnde Gesprächsbereitschaft. Ähnliche Erfahrungen machte Christoph Sander, Leiter der Waldorfschule. Es sei nicht gelungen, mit den Gegnern der Coronamaßnahmen in Dialog zu treten. Zwölf Familien habe man verloren.

"Elternmeinungen klaffen so weit auseinander wie nie zuvor", so auch Gesamtelternbeiratsvorsitzende Gabi Hils. Und Petra Wagner von "Frauen helfen Frauen" berichtete von drastischen Folgen der Pandemie im Bereich der häuslichen Gewalt. "Es gab keine Freiräume."

Debatte um die Mobilität in der Stadt

Auch das Thema Mobilität nimmt breiten Raum ein. Carl Soballa und Michael Bach wollen Autos aus der Stadt verdrängen, Einzelhändler Tobias Rützel sieht das kritisch und schildert dem Bundespräsidenten die vielen Herausforderungen, vor denen der Handel steht.

In welche Bedrängnis die aktuellen Preissteigerungen viele Bürger bringen, berichten Hans-Peter Faißt von der AWO und Ursula Freynick-Strohm vom DRK-Kleiderladen. Guido Speiser vom Mieterverein befürchtet eine enorme Betriebskostenexplosion. Bernhard Merz schildert aus Investoren- und Maklersicht den angespannten Wohnungsmarkt in Rottweil und die enorm hohe Nachfrage. Und auch hier: Die Preissteigerungen bringen vieles aus dem Lot.

Die Zeit rückt schnell voran. Ein Fazit, das Steinmeier aus der Runde zieht: "Das große Rückgrat dieser Gesellschaft sind die vielen Ehrenamtlichen", würdigt Steinmeier das große Engagement auf allen Ebenen.

Am Donnerstag wird er gemeinsam mit Ministerpräsident Kretschmann zahlreiche Ehrenamtliche auszeichnen.

0