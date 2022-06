1 Auch die Schilder für den Parkplatz sind bereits vorbereitet. Hotelier Tobias Maier und seine Frau Sabine Krüger-Maier freuen sich auf den Besuch des Bundespräsidenten. Foto: Siegmeier

In "Maiers Johanniterbad" in Rottweil laufen die Vorbereitungen für den Besuch des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier auf Hochtouren. Prominenz ist für das Haus allerdings nichts Neues.















Rottweil - Vordergründig ist alles ruhig an diesem Pfingst-Wochenende in "Maiers Johanniterbad". Die Gäste genießen das Wochenende. Beim Frühstück herrscht Hochbetrieb und an der Rezeption informieren sich die Besucher, was man sich in Rottweil so alles anschauen kann. Sabine Krüger-Maier gibt umfassend Auskunft. Hinter den Kulissen indes ist es alles andere als ruhig, denn wenn am Dienstag, also in wenigen Stunden, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit seiner Entourage anreist, dann muss schließlich alles perfekt sein.