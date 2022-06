1 Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Rottweiler Testturm Foto: Nädele

In 232 Metern Höhe über Rottweil macht sich Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier auf die Suche nach dem Rottweiler Weg in Sachen Bürgerbeteiligung. Auf dem Testturm traf er sich mit Henry Rauner und Jürgen Mehl zum Austausch.















Link kopiert

Rottweil - Wie war das eigentlich? Die Diskussionen um Für und Wider vor dem Bau des TK-Elevator-Testturms liegen ja schon ein paar Jahre zurück. Doch nicht nur Oberbürgermeister Ralf Broß, sondern auch SPD-Stadtrat Jürgen Mehl und Bürgerforum-Vorsitzender Henry Rauner erinnern sich noch gut.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Rottweil - hier geht es zu unserem Liveblog

Akteure der Turmdebatte

Am ersten Tag seiner Ortszeit in Rottweil hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Dienstag nach seinem Besuch in der Holzmanufaktur auch den Testturm auf dem Berner Feld besucht – und sich dort auf der Aussichtsplattform mit eben diesen Akteuren aus der bürgerschaftlichen Debatte getroffen. Mehrere Einwohnerversammlungen habe es gegeben, erinnern sie im Gespräch mit Steinmeier, den die Neugier auf den Umgang einer Kommune mit umstrittenen Projekten hier her gebracht hat.

Die TK-Elevator-Prokuristin Katrin van der Velden und Turmmanagerin Beate Höhnle hatten den Bundespräsidenten zuvor kurz an die Multi-Testschächte geführt. Aber nicht nur die Aufzugstechnik der Zukunft, sondern auch an Rottweiler Plänen etwa für die Hängebrücke oder den JVA-Bau im Esch war das Staatsoberhaupt interessiert.

Lesen Sie auch: Steinmeier trägt sich ins Goldene Buch der Stadt ein

Vor dem Firmengelände an der Wendeplatte hatten sich an die 20 Bürger versammelt, die nicht nur einen Blick auf den Bundespräsidenten erhaschen wollten. "Wir sind das Volk"-Rufe erklangen schon bei der Ankunft Steinmeiers. Und als er nach dem Termin wieder in den Wagen stieg, waren sie immer noch lautstark da.

0