Rückblick vom 18. Dezember Stadtgespräch: Die Nachrichten des Tages

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Schwenningen ist ein Mann ums Leben gekommen. Der 69-Jährige starb offenbar an einer Rauchgasvergiftung.

In Rottweil ist ein Tabakwarengeschäft überfallen worden. Ein vermummter Mann bedrohte die Inhaberin mit einem Messer und forderte Geld.

Geht der Wolf in St. Georgen um? Ein Leser des Schwarzwälder Boten ist sich sicher: Er will eines der Raubtiere am Peterzeller Waldrand gesehen haben.