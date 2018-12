Horb/Waldachtal Beschädigtes Kabel sorgt für Stromausfall

Waldachtal/Horb - Da war Geduld gefragt: In Salzstetten, Altheim, Rexingen und Teilen von Tumlingen kam es am Montagnachmittag zu einem längeren Stromausfall. Betroffen waren viele Haushalte und Betriebe. Ab 16.01 Uhr war der Strom komplett weg. Die Ursachensuche sei schwierig gewesen, so ein EnBW-Sprecher. "Bei Erdarbeiten an einer Tankstelle in Salzstetten wurde ein Stromkabel beschädigt. Offenbar hatten die Mitarbeiter der Baufirma den Schaden nicht bemerkt, so dass sich die Suche nach der Fehlerursache aufwändiger gestaltete."